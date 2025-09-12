Protectores del Tribunal Superior de Delhi de Aishwarya Rai Derechos de personalidad







El Tribunal Superior de Delhi ha protegido los derechos de personalidad de Bollywood El actor Aishwarya Rai Bachchan, prohíbe las plataformas en línea de usar ilegalmente su nombre, imágenes para ganancia comercial.

El Tribunal Superior dijo que cuando se usa la identidad de una personalidad famosa sin su consentimiento o autorización, no solo puede conducir a un detrimento comercial de la persona en cuestión, sino que también impacta su derecho a vivir con dignidad.

«El tribunales En tales casos de explotación no autorizada de los derechos de personalidad de uno, no puede hacer la vista gorda a la misma y protegerá a las partes perjudicadas para evitar cualquier daño resultante de dicha explotación no autorizada «, dijo el juez Tejas Karia en una orden aprobada el 9 de septiembre y se puso a disposición el jueves.

El tribunal aprobó la orden intermedia en una súplica de RAI que busca proteger sus derechos de personalidad y impedir que las plataformas en línea usen ilegalmente su nombre, imágenes y contenido pornográfico generado por IA.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente