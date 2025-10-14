Protección de IA para Jimmy Stewart y Judy Garland Más propiedades de celebridades

en medio del crecientes preocupaciones sobre Sora 2 de OpenAI En la industria del entretenimiento, las propiedades de Judy Garland, Jimmy Stewart, Burt Reynolds y otras celebridades fallecidas están siendo salvaguardadas en un nuevo acuerdo de protección de imágenes y inteligencia artificial entre una empresa de detección de deepfake. loti ai y empresa de gestión de propiedad intelectual CMG en todo el mundo.

Según el pacto, la tecnología y los servicios avanzados de Loti AI servirán para proteger la cartera de personalidades y patrimonios de CMG del uso y manipulación digital no autorizados, incluidos: Burt Reynolds, Christopher Reeve, Ginger Rogers, Harry Belafonte, Jimmy Stewart, John Wayne, Judy Garland, Mickey Rooney, Raquel Welch, Andre the Giant, Joe Louis, Macho Man Randy. Savage, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, David Ruffin, Albert Einstein, el general George Patton, Mark Twain, Neil Armstong y Rosa Parks.

A través del acuerdo con Loti, CMG dice que obtendrá «capacidades continuas de monitoreo, detección y eliminación para evitar reproducciones y suplantaciones no autorizadas de las imágenes y voces de sus clientes en plataformas digitales». Loti dice que «garantiza que las figuras más reconocidas del mundo estén representadas con precisión, consentimiento y respeto».

El acuerdo es un movimiento proactivo en la conversación sobre la protección de los derechos digitales, ya que herramientas de inteligencia artificial como sora 2que permite a los usuarios crear clips utilizando propiedad intelectual protegida por derechos de autor, hace que sea cada vez más fácil desarrollar réplicas digitales de personas que ya no pueden dar su consentimiento para el uso de su imagen.

«Cada una de las personalidades que representamos ha dejado una huella duradera en la cultura. Las reproducciones digitales no autorizadas no sólo ponen en riesgo su reputación sino que también distorsionan la historia misma», dijo Joey Roesler de CMS Worldwide. «Loti nos brinda la capacidad de proteger sus imágenes y preservar la integridad de las historias y legados que crearon».

«La creciente necesidad de tecnología subraya una nueva fase en la gestión de legados y derechos, a medida que los patrimonios históricos y el talento moderno recurren a la protección digital continua para defender la autenticidad, la reputación y el valor en una era de manipulación de contenido casi ilimitada», dijo el director ejecutivo de Loti AI, Luke Arrigoni. «Estamos orgullosos de trabajar con CMG para proteger la imagen y el legado de algunos de los nombres más conocidos y culturalmente importantes a lo largo del tiempo».

Arrigoni añadió: «Esta asociación refleja el compromiso de Loti de empoderar a las personas para que elijan lo que comparten o mantienen en privado. A medida que los medios sintéticos se vuelven más omnipresentes, estas protecciones son fundamentales para preservar la confianza en el mundo digital. Las familias y los patrimonios deben tener la capacidad de hacer cumplir sus decisiones sobre cómo se utilizan las imágenes póstumas. Proteger el legado de estos íconos nos acerca a un futuro sin contenido no autorizado y sin violaciones de derechos humanos». consentimiento a través de Internet”.