Protagonizada por Indro Warkop, The Film Comic 8 Revolution presenta una historia de brujería envuelta en comedia

Yakarta, Viva – Después de un gran éxito con la película Cómic 8 y Comic 8: Casino Kings, Falcon Pictures Production House se está preparando para lanzar la última película de la secuela de franquicias titulada Comic 8 Revolución: Santet K4bin3t. La película presentará una acción emocionante combinada con comedia y horror inusal, a saber, Santet.

En la historia, The Film Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t está listo para llevar a la audiencia a la aventura más absurda y risa. Se espera que esta película anime aún más el espíritu de la revolución de la comedia de acción en Indonesia. Falcon Pictures Hook Fajar Bustomi como director, reemplazando a Anggy Umbara, que trabajó en las dos películas de cómics anteriores. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

A través del cine Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t, Fajar, conocido por trabajar con éxito en películas de taquilla, prometió dar una nueva sorpresa más fresca. Muchos aspectos se unen en esta película para convertirse en un placer único e interesante, hay horror y risas.

«Imagine películas de acción, películas políticas, películas de terror y comedia de pie, todo mezclado en una gran sartén. Como resultado, esta película es explosiva, risa y extraña Mantra United.

Film Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t protagonizada por grandes nombres en la industria del entretenimiento en el país, son indro Warkop, Andre Taulany, Hesti Purwadinata, Oki Rengga y Mo Sidik.

No te detengas allí, The Film Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t también presenta una nueva estrella que es el resultado de la Audición de la Revolución Comic 8, son Bagas Sianipar, Bayu Wibowo, Fadholi Ambar, Felix Seda, Johan Squint, Jerry Libing, Aep Sutisna, Sardhol.

La colaboración entre los comediantes y recién llegados senior presentará una nueva dinámica que está lista para hacer reír a la audiencia. Las nuevas estrellas se convertirán en «tropas hilarantes» que intentan desmantelar el misterio.