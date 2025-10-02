Protagonizada por el vino G Bastian a Faradina Mufti, la película supone que vuelves a tocar en JWC 2025

Yakarta, Viva – Klikfilm Studios presenta el último trabajo, un película Titulado Suponga que regresaste, que se emitió en Yakarta World Cinema (JWC) 2025. La cine está protagonizada por Faradina Mufti, vino G. Bastian y Muhammad Adhiyat, mientras que los sentados en el asiento del director son Dyan Sunu Proastewo.

Película Supongamos que vuelves a combinar el thriller, el drama y el género de fantasía, que está envuelto en una premisa de historia emocionante y encantadora. La historia en esta película comenzó antes de una gran tormenta en 1998, cuando un niño presenció el asesinato murió mientras se salvaba. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Después de 25 años después, por delante de la misma gran tormenta, una mujer accidentalmente encontró un canal de comunicación relacionado con el niño, justo antes de ser testigo del asesinato. La mujer logró evitar la muerte del niño, pero el efecto inesperado que cambió todo y luego apareció.

La presencia si regresa a JWC 2025, ciertamente agrega color al festival de cine que se celebra habitualmente cada año, especialmente la película presenta historias que no solo son tensas, sino también llenas de emociones y reflexiones sobre el destino, la pérdida y las opciones de vida.

«Esta película habla sobre las relaciones humanas con el pasado y cómo una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Quiero que la audiencia sienta tensión, pero también tocada por los lazos emocionales de los personajes», dijo Dyan Sunu en su declaración, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Faradina Mufti, que interpreta al personaje femenino principal, afirmó enamorarse de inmediato del guión de la película si regresabas. El papel que se juega también se siente dando sus propios desafíos.

«Raramente hay una historia local con el concepto de conexión de tiempo en el que se trabaja en serio. Este papel me está desafiando a mostrar miedo, esperanza y determinación al mismo tiempo. Esperemos que la audiencia pueda unirse en el viaje de mi personaje», dijo Faradina.

«Este papel es bastante pesado porque tengo que interpretar a un niño que está en una situación terrible. Pero estoy feliz de ser parte de esta película, especialmente la historia es muy diferente», agregó Adhiyat.

La película supone que se cree que se cree que es una de las películas más memorables de JWC 2025. Esta película pronto estará presente en Klikfilm, después del lanzamiento en JWC 2025.