Protagonizada por Donny Alamsyah-Sharefa Daanish, las lágrimas estallaron después de ver el trailer más que para siempre

Yakarta, Viva – Antes del estreno el 28 de agosto de 2025, película Más que siempre lanzó oficialmente el trailer final y los últimos carteles que inmediatamente atraen la atención de los amantes del cine indonesios. A diferencia del póster anterior, esta vez se vio un momento emocional cuando salim (Donny Alamsyah) Visitar la tumba de rifa (Shariapport).

Leer también: Lista completa de cines en toda Indonesia que muestran la película roja y blanca: una para todos



El director Amrul Ummami explicó que este último póster mostró deliberadamente una pequeña versión de los niños de Salim y Rifa, como un mensaje de que esta película puede disfrutar de todos los miembros de la familia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Mostramos que los niños Rifa y Salim siguen siendo pequeños como símbolo de que esta película puede disfrutar por todos los miembros de la familia. Aunque hay fantasmas RIFA que se representan transparentes en el póster, pero su forma no da miedo», dijo Amrul cuando se contacta el jueves 14 de agosto.

Leer también: Película roja y blanca: una para todas las transmisiones hoy, ¡nota! En Yakarta solo hay en estos 3 cines



Además de lanzar una nueva imagen, la película también anunció la unión de Mizan Pictures en las filas de la producción con FMM Studios y Golden Scene Pictures.

«La película será uno de los espectáculos más emocionales, porque en términos de niños, padres, parejas pueden estar obligadas por sus emociones», agregó Amrul.

Leer también: Se evalúan 58 mil películas, este es un hecho interesante del premio LSF 2025



El avance final que se emitió en el canal de YouTube de FMM Studios ilustra una historia de amor conmovedora y significativa. Más que para siempre cuente el viaje doméstico de Salim y Rifa que fue construido con afecto, hasta que la tragedia reclamó su felicidad cuando murió Rifa.

Salim también crió a su hijo solo, leal a su promesa de no buscar una nueva pareja. Sin embargo, la presencia de Mila, una mujer que le recordó a Rifa, sacudió el principio. Surgió el dilema: ¿es Mila solo una sombra del pasado o incluso una oportunidad para reabrir su corazón?

También surgen preguntas sobre la lealtad en uno de los diálogos que se convierten en lo más destacado de la historia:

«Si muero primero, ¿te volverás a casar o no?» Pregunta simple, pero solo un verdadero amor que se atreve a responderlo, pero ¿alguien puede terminar?

Desde el lanzamiento, este trailer ha tocado con éxito los corazones de muchos espectadores. Uno de los comentarios que le llamó la atención provino de la cuenta de Instagram @Kinanti1891.

«La película que debe verse este año en los cines, al ver los remolques de lágrimas que vierte inmediatamente cuando su hijo dijo: ‘El padre todavía estaba escribiendo a la madre en su corazón, perdiendo no era así, señor’ inmediatamente tomó este corazón, porque una vez fui colocado en su hijo. Perdir a una madre era la destrucción más profunda», escribió.

Además de Donny Alamsyah y Shareefa Daanish, esta película también está protagonizada por Adinda Thomas, Adzana Ashel, Cheryl Zanetta, Adhitya Alkatiri y Ladislao Camara. Para Shareefa Daanish, este proyecto es un paso valiente para salir de la zona de confort.

«Durante este tiempo mi papel en las películas de terror, estoy feliz de poder mostrar el otro lado a través de personajes emocionales en este conmovedor drama familiar. Esta película es más drama de comedia. En mi opinión, es interesante porque se transmite en medio de la embestida de películas sobre la infidelidad, ofrecemos leyaltad», dijo Shareefa.

Con una combinación de verdaderas historias de amor, matices familiares y toque de humor ligero, más que para siempre tiene el potencial de convertirse en una de las películas indonesias más emotivas en 2025. La audiencia puede verlo en los cines a partir del 28 de agosto de 2025.