Protagonizada por Deva Mahenra, Hermano -Derecha es la muerte la serie lista para descargar el drama de una aventura en la pantalla

Yakarta, Viva – Junto con el gigante global de transmisión de Netflix, MDTV lanzó oficialmente la última serie titulada Las personas están muertas. Esta serie es una adaptación de una gran película de drama fenomenal exitoso en los cines en 2024.

IPAR es la muerte La serie que sigue levantando la historia de la casa de Aris y Nisa que se convirtió en un desastre después de que Rani, la cuñada de Aris, estuvo presente en medio de ellos. Esta historia explicó claramente cómo la tentación y la traición arruinaron el matrimonio que se veía perfecto. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Aris, un esposo que parecía leal, estableció en secreto una relación prohibida con Rani, su propia cuñada.

Para las filas de los jugadores, Mahenra Deva Volver alineado interpretando al personaje Aris. Sin embargo, hay una nueva cara que encenderá a los personajes de Nisa y Rani. La hermosa actriz Tatjana Saphira interpretará a Nisa, mientras que Nicole Parham se alineó para ser Rani.

Esta serie también está fortalecida por otros rangos de reparto de calidad, como Alesha Fadilah Kurniawan, Ayu Dyah Pasha, Shayn Ryan, Sonia Alyssa, Lian Firman, a Josephine Firmstone.

En el asiento del director, Hanung Bramantyo regresó para liderar la producción de Brother -N -Law fue la muerte con Sanjeev Ram Kishan, un famoso director que trabaja en muchas telenovelas exitosas, incluido Tajwid Cinta (2022), Hidayah Cinta (2024), y fue capturado (2024).

Hanung Bramantyo prometió un ambiente que no era muy diferente de la versión de la película de pantalla ancha.

«Doy un ambiente que sigue siendo lo mismo que la versión de la pantalla grande. Por lo tanto, la audiencia que siente que la película sentirá el mismo ambiente en la serie. Esto también puede ser un nuevo stendsetter que combina la calidad de la producción de transmisión y las telenovelas libres de agua en la pantalla», dijo Hanung durante el lanzamiento del hermano en el que fue mortal la serie en MD Place Jakarta recientemente.

La colaboración entre MDTV y Netflix estuvo inmediatamente en el centro de atención, teniendo en cuenta que esta fue la primera vez que Netflix cooperó con la plataforma gratuita (TV nacional) en Indonesia para producir diferentes trabajos.

El CEO de MD Entertainment, Manoj Punjabi, enfatizó el compromiso de su empresa de presentar un drama de calidad.

«MD Entertainment cree que la innovación y la colaboración son la mejor manera de lograr objetivos mayores, que es presentar el mejor entretenimiento con una gama de audiencias más amplia. La presencia de Brother -in -Law es la serie mortal en MDTV, como una plataforma gratuita, y Netflix marca los grandes pasos en el mundo de la transmisión y la transmisión que brinda importantes beneficios para la comunidad en la accesibilidad y la calidad de Manobjabi.