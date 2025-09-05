Protagonizada por Chicco Kurniawan, la banda sonora original del área de descanso de la película

Yakarta, Viva – La banda Zima, lanzó el último sencillo titulado Young and Upic, que se convirtió en la banda sonora original (OST) de película Producción de terror de imágenes de obra maestra tituladas Área de descanso. La canción es un compuesto con la historia en la película dirigida por Aditya Tadarossa, que muestra la arbitrariedad de las personas gobernantes hacia los débiles.

A través de letras de canciones agudas como «Human Lost, lo importante es perseguir la propiedad», la banda Zima destaca la existencia de la injusticia, que a menudo ocurre. El espíritu en canciones jóvenes e inútiles, combinada con el área de descanso de la película, que cuenta la historia de cinco jóvenes «Crazy Rich» que están atrapados en un área de descanso remota y tienen que lidiar con Kresek Ghosts, un símbolo de venganza de la tierra incautado por el desarrollo. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para nosotros, Young e inútil no es solo una canción, sino una expresión de ira. Y creemos que el área de descanso de la película se convierte en el medio correcto para unir esta música con una historia que tiene un espíritu correspondiente», dijo el vocalista de Momo Zima en su declaración, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Las canciones jóvenes e inútiles están presentes no solo como una banda sonora, sino también como una extensión de mensajes en el área de descanso de la película. Si el área de descanso de la película presenta una historia sobre Ghost Terror, entonces la banda Zima lo traduce en música dura, letras llamativas y energía explosiva.

«La música de Zima da otra dimensión al área de descanso. Las canciones jóvenes e inútiles capturan la ira de esta historia, pero también le da un sonido a aquellos que no han sido inaudidos. Entonces, esta película y canción se complementan entre sí», dijo Aditya Tadarossa.

Para obtener información, la banda Zima consiste en Momo (guitarra, voz), Zuhdil (guitarra), Ismeth (Kibor), Andi Babon (batería) y Agib Tanjung (bajo). Con esta colaboración, el área de descanso y Zima presentan trabajos valientes: horror que no solo da miedo, sino también una conciencia inquietante, así como música que no solo es agradable de escuchar, sino que también se convierte en conciencia.

El área de descanso de la película, protagonizada por LuTesha, Ajil Ditto y Chicco Kurniawan, se emitirán en los teatros indonesios a partir del 20 de octubre de 2025.