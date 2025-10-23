Prospecto de los New York Rangers nombrado como posible candidato temprano para el intercambio

El Rangers de Nueva York Están solucionando algunos problemas a principios de la temporada 2025-26. Por ejemplo, Los Rangers han tenido problemas para marcar goles. este año, particularmente en casa. Sin embargo, la discusión en torno a este equipo no es específica de su desempeño sobre el hielo.

Se ha tenido cierta discusión en torno al delantero prospectivo Brennan Othmann. Es una ex selección de primera ronda de la guardabosques. Pero no ha mostrado muchas oportunidades en la NHL. Además, no entró en la plantilla después del campo de entrenamiento. Fue enviado a la AHL para comenzar el año.

Esto ha iniciado una discusión sobre su futuro con el equipo. Hay lugares en la plantilla que ganar en Nueva York. De hecho, el equipo sacó del campamento a un novato, Noah Laba, en la plantilla. Por alguna razón, los Rangers no vieron lo suficiente de Othmann como para traerlo con ellos.

Parece que su estancia en Nueva York podría estar llegando a su fin. Chris Johnston, experto de la NHL del Athletic compiló una lista de los primeros candidatos comerciales para la temporada 2025-26. Y nombró a Othmann como uno de esos candidatos.

«El sistema de los Rangers está repleto de extremos, incluida la selección número 16 de 2021, y están evaluando el mercado de esos jugadores. Aunque ciertamente no están en una posición en la que sientan que tienen que mover a Othmann, estarían dispuestos a desprenderse de él al precio correcto», escribió Johnston.

Brennan Othmann no es ajena a los rumores comerciales

Esto es No es la primera vez que Othmann aparece en los rumores de intercambio.. De hecho, esta no es la primera vez que un experto de la NHL menciona la posibilidad. Elliotte Friedman, experto en Sportsnet, informó que los equipos de la NHL están interesado en hacer un movimiento para la ex selección de primera ronda.

«Othmann fue enviado a AHL Hartford después de no poder formar parte del equipo de la NHL y, desde que eso ocurrió, ha habido conversaciones con otros clubes sobre su futuro. Los Rangers tienen mucho en las bandas y simplemente puede ser que necesite un nuevo comienzo en otro lugar», escribió Friedman.

Por supuesto, todavía es muy temprano en la temporada. Es probable que los equipos estén revisando una serie de cosas, tratando de descubrir cuál podría ser un buen movimiento para ellos. Este tipo de operaciones estarán determinadas por varios factores diferentes.

Aún así, está claro que es posible que Othmann no tarde mucho en Broadway. Los equipos de la liga están siguiendo su situación. Una vez que sea el momento adecuado, podría surgir un movimiento.

¿Los Rangers cambiarían a Othmann esta temporada?

Nueva York tiene argumentos a favor y en contra de canjear a Othmann. La ex selección de primera ronda todavía es un jugador joven. Sólo tiene 22 años y puede encontrar el ritmo si se le da tiempo para resolver las cosas. Es posible que todavía haya potencial sin explotar allí.

Al mismo tiempo, hay profundidad en las bandas en Nueva York, como han señalado Johnston y Friedman. Los Rangers tienen perspectivas más interesantes en las filas. Puede que la oportunidad no esté ahí para Othmann en Nueva York.

Si Othmann está generando interés, lo más probable es que se produzca un intercambio. Sin embargo, todo depende de si reciben una oferta que no puedan rechazar. Sólo el tiempo dirá si algo así aparece en la mesa de Broadway.