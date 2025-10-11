Propuesta para reconstruir el internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN y la RPD: debe discutirse primero

Jacarta – El vicepresidente de la RPD RI, Saan Mustopa, habla sobre la propuesta de construir un internado islámico o internado islámico Al Khoziny que será reconstruido con fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (Presupuesto público). Hizo hincapié en que esta propuesta debe discutirse primero.

Saan dijo que la propuesta del Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, debía coordinarse con los ministerios/agencias a nivel del gobierno central.

«Debido a que utiliza fondos presupuestarios, por supuesto, primero debe discutirse al menos a nivel ministerial, a nivel gubernamental», dijo Saan a los periodistas en la Torre Nasdem, en el centro de Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

El coche de Mercy quedó destrozado bajo los escombros del internado islámico Al Khoziny

El político de Nasdem añadió que la propuesta debe ser discutida por los ministerios pertinentes junto con la Comisión V de la República Popular Democrática de Corea. Porque, desarrollo Esta revisión requiere un mayor nivel de coordinación entre el gobierno y los miembros de la legislatura.

Se considera que esto se hace para aclarar el significado y evitar polémica de la propuesta.

«Por supuesto, también hablaremos con la RPD, especialmente con la Comisión V, para que la decisión del Ministro de Obras Públicas de construir un internado islámico con fondos del presupuesto estatal no cause problemas ni polémicas», dijo Saan.

Por otro lado, Saan cree que la propuesta de reconstruir el internado islámico es algo bueno porque tiene como objetivo ayudar a los internados islámicos. Además, continuó, se produjo un nuevo desastre en el internado islámico.

Sin embargo, pidió que no haya polémica sobre esta propuesta que realmente afectaría a su internado islámico.

«Por eso creo que es una buena intención del Ministerio de Obras Públicas, por supuesto que el Ministro de Obras Públicas también debe hacerlo mejor para que no genere polémicas», dijo.

Para obtener información, el ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, reveló que el gobierno reconstruirá el edificio del internado islámico Al Khoziny (Ponpes) que se derrumbó el 29 de septiembre de 2025.

Dody explicó que la construcción del edificio utilizaría fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

Aunque el presupuesto para la construcción de instituciones religiosas está a cargo del Ministerio de Religión, el incidente del colapso del edificio del internado islámico Al Khoziny es una emergencia nacional.

Por lo tanto, dijo Dody, el Ministerio de Obras Públicas intervendrá directamente para llevar a cabo el desarrollo.

«Es solo que esta es una situación de emergencia, en Sidoarjo definitivamente entraremos», dijo Dody en la Oficina del Ministerio de Obras Públicas del sur de Yakarta, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.