Propuesta de lavado para cerrar Cipete-Pondok Labu Toll Salida de la hora de salida durante las horas pico, esta es la razón

Yakarta, Viva – El jefe de la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub), Syafrin Liputo, dijo que su partido cerraría la salida Tol Cipete-Pondok Labu, South Yakarta, durante la tarde más concurrida (hora pico) para superar el atasco de tráfico de Jalan TB Simatupang.

«Proponemos que durante un tiempo regula que el tráfico suave ocurre en ese momento, para la salida de peaje de Cipete-Pondok Labu, esto es en la tarde, está cerrado», dijo Syafrin a los periodistas en Monas, Central Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

De esa manera, el conductor vehículo Las motos de cuatro ruedas como los usuarios de peaje se desviarán para salir de la región Bulus leebac. Sin embargo, se dice que el ajuste de salida de peaje solo tiene lugar por un tiempo.

«(Los usuarios de peaje) se desvían en el bulus de Lebak, de modo que van a Fatmawati, fuera del bulus de Lebak, pueden girar al final (Jalan Ra Kartini), luego pueden regresar al área de la carretera Fatmawati», dijo.

Syafrin explicó que el cierre de la salida de la carretera de peaje se llevó a cabo debido a la acumulación de vehículos motorizados que a menudo ocurren durante las horas pico por la tarde. Ahora, el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, ha escrito al Ministerio de Obras Públicas relacionadas con el cierre temporal de Exil Toll Road.

Por otro lado, la Agencia Central de Transporte de Yakarta examinó otros pasos para desentrañar los atascos de la carretera TB Simatupang. Uno de ellos, a saber, la aplicación de un sistema incluso impar (GAGE).

Luego, el gobierno provincial de DKI Jakarta busca reducir el tamaño del proyecto en la carretera para no obstaculizar la velocidad de los vehículos motorizados.

«Pero, en principio, asuntos relacionados con la técnica como antes, estamos con el Sr. Dirlantas [Polda Metro Jaya]Fortalece los rangos en el campo, para hacer arreglos, incluido también reducimos el área de trabajo del proyecto «, dijo Syafrin.

Ilustración de carretera de peaje Foto : Doc: Astra Land Indonesia

Uno de los proyectos cuyo tamaño se reduce es desarrollo Instalación del tratamiento de aguas residuales (WWTP). Syafrin dijo que el tamaño del proyecto de construcción ipal era originalmente de 35 metros.

«En la actualidad, (el tamaño del proyecto de construcción de la WWTP) se ha acortado a 20 metros. Estas cosas son temporalmente que podemos hacer para que al menos este pequeño esfuerzo pueda proporcionar una mejor suavidad que los usuarios de la región», concluyó.