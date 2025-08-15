Propuesta de comercio de leones barcos que luchan por QB de tercera ronda a NFC South

El Leones de Detroit Comenzó el verano con una competencia abierta para el lugar número 2 de mariscal de campo, pero desde entonces un líder claro ha surgido en el veterano Kyle Allen.

Eso podría dejar al equipo enfrentando una gran decisión sobre el ex selección de tercera ronda Hendon Hooker. Aunque los Leones podrían hacer una gran inversión detrás de Jared Goff y mantener a tres quarterbacks en su lista activa, un analista cree que Hooker sería mejor para el bloque comercial.

Hendon Hooker que lucha por destacar

Mike Payton de Atoz Sports señaló que el «Experimento de Hendon Hooker no está funcionando para los Detroit Lions», ya que el ex mariscal de campo de Tennessee ha luchado en la acción de pretemporada y ha sido superado por el veterano Allen.

«Ahora, a medida que nos acercamos al final del campamento de entrenamiento y la pretemporada, los Leones se parecen más a un equipo que va a cortar Hooker y llevar a dos quarterbacks que un equipo que se aferrará a él con la esperanza de que se ponga a entender mientras sostiene un lugar en la lista», escribió Payton. «Sin embargo, los Leones no tienen que cortarlo; hay equipos que probablemente lo cambiarían».

Payton sugirió que los Saints de Nueva Orleans podrían ser ese equipo. Los Saints tienen una situación de mariscal de campo turbia después de la jubilación de Derek Carr y podrían usar otro brazo para competir por el trabajo inicial.

«Tyler Shough podría ser su tipo del futuro, pero sabemos que Spencer Rattler y Jake Haner definitivamente no lo son», escribió Payton. «Ambos han luchado en el tiempo de temporada regular que han tenido. Por esa razón, los Saints podrían estar atentos a otro tipo que puede entrar y tener una oportunidad para obtener el lugar de respaldo o incluso mantener un papel de escuadrón de práctica. Hooker se beneficiaría de tener más posibilidades en Nueva Orleans de lo que él en Detroit».

Payton sugirió que los Leones pudieran proponer un intercambio directo, enviando a Hooker para el tackle defensivo Khristian Boyd.

El liniero defensivo podría impulsar la defensa de Detroit

Payton señaló que Boyd ha estado en el radar de Detroit, haciendo una visita con los Leones antes del draft de la NFL 2024. Los Saints terminaron tomando Boyd en la sexta ronda el año pasado, pero él ha caído por la profundidad de Cahrt desde que el equipo firmó a Davon Godchaux y al novato Omari Thomas.

«Los Leones podrían usar la ayuda en el interior de su línea defensiva con Alim McNeill, Mekhi Wingo y Levi Onwuzurike que se espera que pierdan un tiempo significativo», escribió Payton. «Boyd no es un titular en Detroit, pero tiene una mejor oportunidad de descifrar la rotación para una buena parte de la temporada en Detroit que en Nueva Orleans. Por lo tanto, vale la pena intentarlo para los Leones».

Si bien aún no está claro si los Leones estarían dispuestos a tirar de la prostituta, el equipo ha mostrado fe en Allen y se ha mantenido entregando el trabajo No. 2 a su antigua selección de tercera ronda. El equipo sacó a Teddy Bridgewater de la jubilación a fines de la temporada pasada, degradando a Hooker al No. 3 y jugando brevemente a Bridgewater en su juego de playoffs divisional cuando Goff cayó con una lesión.