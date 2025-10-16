Propuesta de cambio de Seahawks intercambia esquineros, potencia de la NFC

El NFL Faltan sólo tres semanas para la fecha límite de cambios. Un equipo que debería estar abierto a sumar es el Halcones Marinos de Seattle.

Un área que podrían mejorar es la secundaria, a pesar del buen juego de Derion Kendrick y Josh Jobe. Riq Woolen tuvo una tremenda temporada de novato en 2022 cuando registró 63 tacleadas y seis intercepciones, la mayor cantidad de su carrera.

Desde esa temporada, no ha sido el mismo jugador y, en ocasiones, no parece estar totalmente comprometido con Mike Macdonald y el sistema defensivo. Una propuesta comercial consiste en que los Seahawks envíen la selección de quinta ronda de 26 años del Draft de la NFL de 2022 a otro contendiente de la NFC.

Propuesta comercial con Eagles intercambia cornerbacks

Con la fecha límite para cambios cada día más cerca, Bill Barnwell de ESPN propuso 13 ofertas comerciales que tienen sentido. Propuso un acuerdo para Seattle con el Águilas de Filadelfia en lo que sería un intercambio de esquineros.

Barnwell hace que Seattle envíe a Woolen y una selección de quinta ronda de 2026 a los Eagles a cambio de fueron rigo y una selección de cuarta ronda de 2026. Ringo ha sido objeto de múltiples rumores comerciales recientemente.

“Sin embargo, (Woolen) podría usar un uniforme de los Eagles en 2025”, escribe Barnwell. «Filadelfia necesita desesperadamente un tercer esquinero que juegue en el exterior frente a Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, y aunque Woolen ha luchado por igualar lo que fue una excelente actuación como novato, ofrecerá más ventajas que cualquier otra persona que los Eagles puedan adquirir en la fecha límite».

Filadelfia tiene algo de profundidad en la secundaria y un gran comienzo en Cooper DeJeanmientras que Quinyon Mitchell ha estado muy bien también. Woolen, quien es agente libre después de la temporada, ha tenido problemas y en ocasiones ha sido frustrante con su juego inconsistente para los Seahawks.

“Los otros esquineros en el mercado serán prospectos jóvenes igualmente frustrantes (Cam Taylor-Britt de los Bengals, Joshua Williams de los Chiefs) o oficiales de nivel de reemplazo (el esquinero de los Saints, Isaac Yiadom o Comandantes esquina Noah Igbinoghene) «, escribió Barnwell. «La lana es una oportunidad que vale la pena tomar y un proyecto potencial para Vic Fangio durante el resto de la temporada».

La adquisición de Kelee Ringo por parte de los Seahawks proporcionaría un nuevo comienzo

Ringo jugó en 34 partidos las últimas dos temporadas para los Eagles. Fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2023 procedente de Georgia. Este año, ha jugado en los seis partidos con 17 tacleadas, incluidas tres en su último partido contra el Gigantes de Nueva York. Su contrato tiene otro año de control del equipo para 2026. Sería un proyecto para los Seahawks, pero vale la pena arriesgarse.

«Los Seahawks obtendrían algo de capital de draft y su propia perspectiva de desarrollo en Ringo, quien no ha podido formar parte regularmente de la alineación titular en Filadelfia», escribió Barnwell. «Ringo tiene un año extra de control del equipo, y se ubicaría como esquinero de reserva cuando la estrella Devon Witherspoon esté saludable. Los Seahawks también asegurarían algo de capital de draft, lo cual no estaría garantizado si permitieran que Woolen se fuera en la agencia libre. Francamente, podrían ver este movimiento como una suma por resta».

Aparte de Ringo, Seattle obtendría un capital de draft muy necesario para el futuro. No hay duda de que habrá muchos rumores durante las próximas semanas. Espere que los Seahawks hagan su debida diligencia y mantengan abiertas todas las opciones.