Propuesta comercial de Texans Lands Saints All-Pro Rashid Shaheed

El Houston Texans Obtuve su primera victoria en la Semana 4, bajando el Titanes de Tennessee. Aún así, siguen siendo preguntas si el mariscal de campo CJ StroudLas primeras luchas fueron en realidad el resultado de la Tejanos No hacer lo suficiente en la temporada baja, y si es necesario un intercambio.

Apropiado para el Tejanosel Santos de Nueva Orleans se dirigen hacia la parte superior del draft de 2026, y pronto podrían verse obligados a decisiones difíciles sobre algunos de sus jugadores más experimentados.

Un comercio para uno en particular, el receptor abierto Rashid Shaed, podría ser de interés para el Tejanos.

Los tejanos empujaron a comerciar por los santos WR Rashid Shaeed

Matt Verderame y Gilberto Manzano de Sports Illustrated sugirieron el Tejanos Comercio por Shaheed, señalando su falta de explosividad. 2024 Pro Bowler Nico Collins ¿Es la amenaza comprobada solitaria que ingresa a la Semana 5?

Stroud se ha enfrentado a la 11ª tasa de presión más baja, por referencia profesional de fútbol. Aún así, ha sido despedido la séptima vez más.

Una mayor amenaza profunda podría suavizar la cobertura debajo y contra la carrera.

Tejanos conseguir:

Santos conseguir:

Condicional 2026 Pick draft de quinta ronda

«Si Houston va a poner su ofensiva, agregando un receptor para complementar Nico Collins ciertamente ayudaría. El Tejanos Rango 22 en yardas por jugada (5.1) y están empatados en el puesto 17 en yardas netas por intento de pase (5.8) mientras se sienta 26º en el retroceso de la EPA (-0.040) «,», «,», «,», «. Manzano y Verderame escribieron el 1 de octubre.

“Shaheed tiene 18 atrapadas para 174 yardas y un touchdown durante cuatro semanas, y proporcionaría una actualización significativa sobre Xavier Hutchinsonquien tiene nueve recepciones y 92 yardas a pesar de jugar el 64% de las instantáneas «.

Rashid Shaheed agregaría una amenaza profunda probada a los tejanos

Shaheed fue un agente libre no reclutado de Weber St., y ganó los honores de Pro Bowl y el primer equipo All-Pro como regresador de despeje en 2023. Promediualiza 15.4 yardas por recepción en su carrera.

Ningún tejano con al menos 100 recepciones en sus primeras cuatro temporadas lo ha hecho, por Stathead.

Eso es mejor que una lista que incluye Collins, Will Fuller, Deandre Hopkinse incluso el miembro del Salón de la Fama Andre Johnson. Si el Tejanos La necesidad de comerciar por Shaheed es subjetivo, pero podría tener un impacto significativo en Stroud y el delito en el futuro.

La fecha límite de intercambio es el 4 de noviembre. Eso se dirige a la Semana 10, cuando el Tejanos será el anfitrión del Jaguars de Jacksonville en un posible juego de venganza.

La habitación de los Texans WR permanece incompleta

Houston utilizó todas las vías para actualizar la sala de receptor ancho para Stroud y alrededor de Collins. El Tejanos adquirido Christian Kirk en un intercambio con los Jaguars y firmado Braxton Berrios en agencia libre de la Miami Dolphins.

El Tejanos también redactó un par de compañeros de equipo universitario en Jayden Higgins y Jaylin NoelPero el primero es un creador de juegos de cuerpo más grande, mientras que el segundo ha sido más impactante en los equipos especiales.

Houston también sigue faltando Tank DellUna amenaza profunda y un objetivo favorito de Stroud.

Dell se está recuperando de una lesión significativa en la rodilla, y no se espera que regrese al campo esta temporada. Un intercambio por Shaheed podría proporcionar el Tejanos Con mucho de lo que esperarían obtener de Dell si estuviera sano y disponible.