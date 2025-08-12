Propuesta comercial de la NFL barcos WR Tyreek Hill a Steelers

Brent Sobleski de Bleacher Report argumentó que es al menos una posibilidad.

Sobleski nombró a cuatro paquetes comerciales principales que involucran receptor de delfines Tyreek Hill los lunes. El analista de BR nombró a los Steelers como uno de ellos y propuso Pittsburgh adquirir Hill para Edge Rusher Nick HerbigJunto con 2026 selecciones de draft de cuarta y séptima ronda.

«A principios de este verano, la adquisición del receptor abierto DK Metcalf de los Seattle Seahawks creó emoción, incluso con la incertidumbre previa del equipo en el quarterback». escribió sobleski . “Posteriormente, Pittsburgh cambió a George Pickens a los Dallas Cowboys, creando nuevamente la necesidad de un objetivo legítimo número 2.

«Al combinar la velocidad de ardiente de Hill con el fisicalidad de Metcalf y Rodgers tirando de las cuerdas, los Steelers finalmente pueden haber movido la aguja y elevado su estado como un contendiente legítimo».

¿Podrían los Steelers combinar Tyreek Hill con DK Metcalf?

El comercio de Steelers por Hill sería tan impactante como cuando el equipo adquirió Dk metcalf en marzo.

Cuando Pittsburgh negoció por Metcalf, el equipo todavía tenía George Pickens en su lista. Los expertos vieron a Metcalf y Pickens convertirse en un par de receptores de campo abajo peligrosos para Aaron Rodgers en 2025.

Pero en mayo, los Steelers enviaron Pickens al Dallas Cowboys para 2026 borrador de capital. Por lo tanto, los Steelers nuevamente tienen una necesidad en el recipiente según la mayoría de los expertos.

Con Hill y Metcalf, los Steelers volverían a tener dos receptores capaces de hacer grandes jugadas en el campo. Sin embargo, los dos principales receptores del equipo serían aún más peligrosos de lo que se suponía con Pickens. Si bien Pickens tiene un tremendo talento, Hill es mucho más experimentado.

Colina dirigida La NFL con 1.799 yardas y 13 touchdowns durante 2023. Ha hecho el primer equipo All-Pro cinco veces en su carrera.

Metcalf ha promediado 14.4 yardas por captura en la NFL. Su mejor temporada estadística fue en 2020 cuando registró 1,303 yardas para hacer All-Pro de segundo equipo.

Con Hill en la lista, Calvin Austin III podría deslizarse en el papel del receptor No. 3 de Pittsburgh. El equipo tampoco necesitaría contar con tanta producción de productos no probados como Wilson romano y veteranos de la colina como Robert Woods.

¿Nick Herbig es un candidato comercial de los Steelers?

En otras propuestas comerciales esta temporada baja, Los expertos han sugerido Los Steelers podrían incluir un receptor joven como Austin en un intercambio de un veterano como Hill. Sobleski fue en una dirección diferente, incluido Herbig en el trato hipotético para el cinco veces All-Pro del primer equipo.

TJ Watt y Alex Highsmith son los dos mejores corredores de borde de Pittsburgh. Ambos están firmados en las temporadas 2027.

En el papel, eso hace que Herbig se pueda gastar.

Pero no está claro que los Steelers se sientan así. Pittsburgh usó los tres corredores de borde en el campo al mismo tiempo durante 2024. El equipo podría hacerlo con más frecuencia en 2025.

Herbig comenzó Cinco juegos la temporada pasada. Mientras jugaba en 13 concursos, registró 5.5 capturas con cinco tacleadas para pérdidas y 11 hits de quarterback.

Los Steelers se enorgullecen en su profundidad de corrida. En general, quieren ganar con la defensa liderando el camino.

Entonces, parece poco probable que estén dispuestos a renunciar a Herbig. Ese puede ser especialmente el caso con Herbig solo 23 años y económico debido a su acuerdo de novato. Hill cumplió 31 años en esta temporada baja y les daría a los Steelers Dos receptores que ganan al menos $ 30 millones en promedio anual.

Sobleski tiene razón: el comercio sería otro movimiento «todo incluido» para los Steelers. Tiene sentido que Pittsburgh haga movimientos «All-In» ya que su mariscal de campo titular tiene 41 años.

Pero intercambiar herbig para Tyreek Hill podría ser miope de un movimiento incluso para el gerente general agresivo Omar Khan.