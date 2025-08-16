Propietario desde hace mucho tiempo del icónico restaurante Hollywood

Dan Tana, quien abrió el icónico lugar de reunión de celebridades de West Hollywood en el restaurante Dan Tana en 1964 y lo dirigió hasta la venta en 2009, murió. Tenía 90 años.

El restaurante emitió una declaracióndiciendo: “El gran Dan Tana ha fallecido. Todos sabemos que creó un lugar muy mágico. Nuestra pequeña casa amarilla querida para siempre sentirá su presencia.

«Dan comenzó a trabajar para La Scala y la Villa Capri en la década de 1950. ¡Estaba trabajando para esos restaurantes clásicos que lo alentaron a abrir los suyos! E hizo exactamente eso. Siempre estaba orgulloso de dónde venía y de lo que logró, una ex estrella de fútbol de Yugoslavia.

«Dan tenía historias maravillosas sobre Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, James Dean, Frank Sinatra y Sammy Davis. De hecho, el personaje de Robert Urich lleva el nombre de Dan Tana en el clásico programa de televisión,» Vega $ «.

“Hoy, Dan Tana es propiedad de su querida amiga Sonja Perencevic, quien lo mantuvo exactamente igual desde 1964.

«Este hombre es una leyenda, y como sabes, una leyenda nunca muere».

Nacido DoBrivoje Tanasijević, cerca de Belgrado, Yugoslavia, Tana jugó fútbol cuando era adolescente y se convirtió en un jugador de fútbol profesional en Canadá antes de decidir mudarse a Hollywood. Comenzó a tomar lecciones de actuación con Jeff Corey, cuyos estudiantes incluían a Natalie Wood, Kim Novak y Angie Dickinson.

Después de americanizar su nombre, Tana debutó en la pantalla en «The Enemy» de 1957. Luego apareció en series como «The Untouchables», «Rin Tin Tin» y «Peter Gunn».

Mientras buscaba trabajo de actuación, comenzó a lavar los platos en la villa Capri de Patsy D’Amore en Hollywood, luego pasó a convertirse en Maitre D ‘en La Scala en Beverly Hills.

Lanzó el de Dan Tana en 1964 cuando se hizo cargo del stand de hamburguesas de Dominick, alojado en un bungalow de 1929 en Santa Monica Boulevard, cambió el menú a la cocina italiana de Nueva York y decidió mantenerlo abierto más tarde que la mayoría de los restaurantes en ese momento. Aunque Dan Tana no despegó de inmediato como un lugar de reunión de celebridades, una brillante revisión del LA Times ayudó a llamar la atención sobre el restaurante, y en unos años se convirtió en un imán para los actores y ejecutivos de estudio que aprecian su privacidad.

Un favorito de Variedad El columnista Ejército Archerd, el restaurante atrajo a comensales leales, incluidos Johnny Carson, John Wayne, Kirk Douglas, Jack Nicholson y Harry Dean Stanton, así como numerosos músicos que tocaron en la Trovaur cercana.

La chuleta de ternera Alla George Clooney lleva el nombre del patrón frecuente, y Dabney Coleman Comió el bistec de Nueva York con su nombre varias veces a la semana durante muchas décadas, a menudo cenando con personas como Sean Penn o Al Pacino.

Tana continuó involucrada en el fútbol, convirtiéndose en gerente de Los Ángeles Toros en los años 60, presidente del equipo inglés Brentford y los clubes de fútbol en Belgrado.

Tana vendió el restaurante a Sonja Perencevic en 2009 y se retiró a Belgrado.