Propietario de una fábrica hindú asesinado a tiros por asaltantes en Jesore, Bangladesh







En otro incidente de un Ataque a un hindú en BangladeshEl propietario de una fábrica de hielo fue asesinado a tiros en público en el área de Monirampur en Jesore, informó Prothom Alo. Según los medios locales, Rana Pratap Bairagi era propietaria de una fábrica de hielo en Kapalia Bazar, Monirampur, y también se desempeñaba como editora en funciones del periódico «Dainik BD Khobor», publicado en Narail.

Tres asaltantes a bordo de una motocicleta lo llamaron desde la fábrica de hielo, lo llevaron a un callejón y luego le dispararon a quemarropa en la cabeza y se dieron a la fuga. Rana Pratap murió en el acto, informó Prohom Alo. El oficial a cargo (OC) de la comisaría de policía de Monirampur, Md. Raziullah Khan, le dijo a Prothom Alo que el cuerpo recuperado estaba siendo enviado para una autopsia.

La policía no ha especificado el motivo del asesinato y un investigación está en marcha. En las últimas semanas, ha habido informes que destacan ataques y la creciente inseguridad que enfrentan los grupos minoritarios. En particular, un trágico incidente reciente atrajo la atención nacional cuando Khokon Das, un hindú, sucumbió a las heridas después de que le prendieran fuego en la víspera de Año Nuevo. Los atacantes presuntamente lo agredieron con armas punzantes, le rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego.

En un intento por salvarse, Das saltó a un estanque cercano al lado de la carretera. Al escuchar sus gritos, los residentes locales acudieron rápidamente al lugar, lo que provocó que los atacantes huyeran. Los lugareños rescataron a Das y lo llevaron inicialmente al Hospital Shariatpur Sadar, donde recibió tratamiento de emergencia antes de ser remitido a Dhaka esa misma noche cuando su condición se deterioró. Posteriormente sucumbió a sus heridas.

Mientras tanto, la fuerza de élite de Bangladesh, el Batallón de Acción Rápida (RAB), arrestó a los tres principales acusados ​​en el caso. Anteriormente, la India Ministerio de Asuntos Exteriores había expresado seria preocupación por el asesinato de un joven hindú en Bangladesh, vinculando la cuestión con la cuestión más amplia de la seguridad y el orden público de las minorías en el país.

La MEA señaló que evaluaciones independientes han documentado más de 2.900 incidentes de violencia contra minorías durante el mandato del gobierno interino de Bangladesh encabezado por Muhammad Yunus, incluidos casos de asesinatos, incendios provocados y apropiación de tierras.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente