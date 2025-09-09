Propiedad de rendimiento basada en Kai GRC basada en desafíos comerciales

Yakarta, Viva – Subsidiaria de PT Kereta API Indonesia (Persero), PT KA Propiedad Gestión (Kai Propiedad), enfatizando su compromiso de mejorar la calidad del buen gobierno corporativo basado en el gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC). Para que el desempeño de la compañía se pueda acelerar de manera sostenible.

Leer también: En medio de la apelación de WFH, Jabodebek LRT registra 43 mil usuarios



Secretario corporativo interino de Kai Properti, Ramdhani Subagja aseguró que todas las personas de Kai Properti tienen el mismo compromiso de aplicar los principios del buen gobierno corporativo.

«En el futuro, continuaremos mejorando la calidad de la aplicación Gobernanza, riesgo y cumplimiento Para poder enfrentar desafíos comerciales cada vez más dinámicos mientras hace una contribución positiva a los ecosistemas ferroviarios y de propiedades en Indonesia «, dijo Ramdhani a partir de su declaración, el lunes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Kai fue implementado una parada de tren de larga distancia en la estación de Jatinegara hasta el 2 de septiembre



En el evento Top GRC Awards 2025, PT Kai recibió 4 estrellas por sus logros en la implementación de un buen gobierno corporativo basado en el gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC). Además, el Director de Finanzas de Kai Properti, Reska Tri Praslita, también ganó el premio GRC líder 2025 más comprometido como una forma de agradecimiento por su liderazgo y compromiso para fortalecer el gobierno corporativo.



Ilusrasi pt kai. Foto : Entre fotos/Budi Candra Setya

Leer también: Kai Logistik registra el récord de entrega mensual más alto para 2025, este es el soporte



«Expresamos su aprecio por este premio», dijo.

Top GRC Awards es un evento de aprendizaje conjunto sobre GRC, así como un foro de apreciación para las empresas que se consideran capaces de implementar el gobierno empresarial de manera bien y de manera sostenible. De más de 900 empresas en Indonesia que formaron parte de la evaluación, el jurado realizó una evaluación objetiva e independiente para determinar el destinatario del premio.

Este logro es una prueba clara de que la propiedad KAI se continúa cometiendo en la aplicación de los principios de gobierno, riesgo y cumplimiento como una base importante en la gestión de negocios que son profesionales, transparentes y competitivos.

Con el logro de este premio, Kai Properti espera continuar fortaleciendo la aplicación de los principios de gobierno, riesgo y cumplimiento en toda la línea de la empresa.

«Se espera que este logro sea una motivación para que todas las personas de propiedad de Kai trabajen de manera más profesional, transparente e innovadora para apoyar el crecimiento empresarial y hacer una contribución real al progreso de los ecosistemas ferroviarios y inmobiliarios en Indonesia», concluyó.