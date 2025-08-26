Propenso al debilitamiento, el rupia abrió letárgico en medio de esperar la tasa de interés de la Fed

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Leer también: Abrió verde, JCI tiende a ser plano en el medio del rally de intercambio asiático



Data Jakarta Interbank Spot Dollar Tasa o Jisdor Bi señaló que el tipo de cambio de Rupiah estaba en el nivel de RP 16,255 por lunes 25 de agosto de 2025. como un dólar En negociación el viernes 22 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 26 de agosto de 2025 hasta el 09.15 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,263 por dólar estadounidense. La posición debilitó 4 puntos o 0.02 por ciento, desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,259 por dólar estadounidense.

Leer también: Entonces, el cerebro del escándalo K3, el KPK reveló la astuta forma de Irvian Bobby: los fondos de Rp69 mil millones fluyeron a través de 3 cuentas nominadas





Ilustración de Rupiah.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, hoy la moneda de Garuda se verá afectada por factores externos, con el enfoque principal en esperar el anuncio La alimentada sobre la política tasa de interés Son en septiembre de 2025.

Leer también: JCI cerró más cerca del nivel de 8,000, mira a 3 acciones en las filas de los principales ganadores LQ45



Argumenta que la mayoría de los funcionarios de la Fed tienden a mantener altas tasas de interés para enfrentar la inflación estadounidense que aún ocurre.

«Por otro lado, el sector manufacturero de los Estados Unidos en realidad aumentó y se convirtió en una indicación del refuerzo del dólar estadounidense», dijo Ibrahim, citado el martes 26 de agosto de 2025.

Si bien a nivel nacional, el mercado se ve afectado por sentimientos negativos adicionales para el rupia. Este es el efecto de caso de corrupción quien atrapó al viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenzer, que ha estado en el centro de atención de varios medios extranjeros.

Esta situación, según Ibrahim, ha causado un poco de alboroto, debido al centro de atención pública internacional del surgimiento de la noticia de varios medios extranjeros.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

Ahora examinan la estabilidad del gabinete de Prabowo-Gibran, y esto según Ibrahim es una presión adicional que hará que el rupia se debilite.

«Se estima que el rupia fluctúa, pero se cerrará más bajo al nivel de RP 16,350 en el comercio actual», dijo.