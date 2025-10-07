Pronto estará casado con DJ Bravy, Erika Carlina reveló solo que querer celebrar una boda íntima

VIVA – El momento lleno de sorpresas ocurrió en la etapa Synchronize Fest 2025, cuando DJ Bravy Proponer al amante, Erika CarlinaFrente a miles de espectadores. Se sintió el ambiente de emoción y feliz, especialmente para Erika, quien parecía incapaz de ocultar sus sonrisas felices después de recibir la solicitud.

Poco después de bajar del escenario, Erika inmediatamente compartió su sueño con el concepto de matrimonio que ansiaba. Para sus dos amigos, Rachel Ven y Fuji, que también asistieron al momento especial, Erika reveló que quería celebrar un matrimonio íntimo, que solo atendió la familia y los amigos más cercanos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Erika Carlina propuesta por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025 Foto : Instagram/SynchronizeFest

Quiero celebrar una boda íntima

«Quiero ser invitado por mis amigos, una boda íntima, así que ese es el punto», dijo Erika, citada del video de Instagram Story @Rachelven el martes 7 de octubre de 2025.

Con un tono de broma pero lleno de significado, Erika también les pidió a Rachel y Fuji que fueran una parte importante de su día especial después. Quería que sus dos amigos fueran el acompañamiento de la novia y el novio y ayudara a sostener la cola de su vestido al caminar hacia el pasillo.

«Pero luego ustedes sostienen la cola de mi vestido», dijo Erika con una sonrisa.

Además, Erika también espera que Rachel pueda ayudarla a preparar algunas necesidades de bodas, como buscar proveedores de catering y otras necesidades.

«Eh, ayuda a encontrar catering así», dijo nuevamente.

El deseo de casarse que eventualmente se realizará

Al escuchar la solicitud de su mejor amiga, Rachel Ven se rió y se burló de Erika porque parecía muy listo para prepararse para su boda. Sin embargo, Erika también admitió que su deseo de casarse con un concepto simple y completo de significado se había planeado durante mucho tiempo.

«Todavía no se ha organizado», dijo.

Aunque aún no se anunció la fecha exacta de su matrimonio, la confesión de Erika Carlina hizo que muchos fanáticos esperaban con entusiasmo este momento feliz.