Pronóstico meteorológico para el 10 de octubre de 2025, BMKG advierte sobre fuertes lluvias en esta zona

Viernes 10 de octubre de 2025 – 05:00 WIB
VIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) volvió a emitir una alerta temprana sobre la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas que, según se prevé, afectarán a varias zonas de Indonesia los días 10 y 11 de octubre de 2025.
Esta advertencia se emitió en respuesta al análisis de los movimientos de masas de aire y la dinámica atmosférica que muestra un aumento significativo en la intensidad masiva. Lluvia en diversas regiones del archipiélago.
Según los pronósticos del BMKG, se prevé que muchas áreas de Indonesia experimenten lluvias de moderadas a muy fuertes. Esta condición climática tiene el potencial de desencadenar graves desastres hidrometeorológicos, incluidas inundaciones, deslizamientos de tierra y alteraciones de la movilidad y las actividades diarias de las personas. Por lo tanto, se anima a todos los componentes de la sociedad y a los gobiernos locales a aumentar al máximo su preparación.
Clasificación de precauciones climáticas extremas
BMKG ha clasificado este potencial clima extremo en tres niveles de alerta para facilitar una respuesta rápida y mesurada:
Alerta: Se aplica a áreas que se pronostica que experimentarán lluvias de moderadas a fuertes.
Alerta: Aplica en áreas con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, lo que indica un alto riesgo de peligro.
Precaución: Aplicable a áreas en las que se prevé que experimenten lluvias muy intensas o extremas, lo que corre el riesgo de causar desastres a gran escala.
Para el período de pronóstico de hoy, 10 de octubre de 2025, BMKG confirmó que aún no hay áreas en la categoría de Precaución. Sin embargo, varias áreas han sido puestas en estado de Alerta, lo que requiere atención especial. Las áreas bajo estado de alerta están dispersas, especialmente en partes de la isla de Sumatra y el este de Indonesia. Esta mayor vigilancia es crucial teniendo en cuenta que el impacto de lluvias muy intensas puede paralizar las actividades públicas.
Detalles de alerta temprana 10 de octubre de 2025
Además de la posibilidad de lluvias de alta intensidad, BMKG también advirtió sobre la amenaza de fuertes vientos en varios lugares, que podrían empeorar las condiciones climáticas y causar daños. Los siguientes son detalles completos de las áreas incluidas en la lista de alerta temprana de BMKG al 10 de octubre de 2025, como se informa en la página oficial de Instagram.
Alerta temprana de lluvia 10 de octubre de 2025
Nivel de alerta (moderado – lluvia fuerte):
- Sumatra Occidental
- Riau
- islas riau
- Jambi
- Sumatra del Sur
- Islas Bangka-Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- Bantén
- DKI Yakarta
- java central
- Nusa Tenggara Oriental
- Kalimantan del Norte
- Célebes Septentrional
- Gorontalo
- Célebes Central
- Célebes del Sur
- Sudeste de Célebes
- Molucas
- Suroeste de Papúa
- Papúa Occidental
- Montañas de Papúa
- Papuasia
- Papúa del Sur
Nivel de alerta (lluvias intensas – muy intensas):