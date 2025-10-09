Pronóstico meteorológico para el 10 de octubre de 2025, BMKG advierte sobre fuertes lluvias en esta zona

VIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) volvió a emitir una alerta temprana sobre la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas que, según se prevé, afectarán a varias zonas de Indonesia los días 10 y 11 de octubre de 2025.

Esta advertencia se emitió en respuesta al análisis de los movimientos de masas de aire y la dinámica atmosférica que muestra un aumento significativo en la intensidad masiva. Lluvia en diversas regiones del archipiélago.

Según los pronósticos del BMKG, se prevé que muchas áreas de Indonesia experimenten lluvias de moderadas a muy fuertes. Esta condición climática tiene el potencial de desencadenar graves desastres hidrometeorológicos, incluidas inundaciones, deslizamientos de tierra y alteraciones de la movilidad y las actividades diarias de las personas. Por lo tanto, se anima a todos los componentes de la sociedad y a los gobiernos locales a aumentar al máximo su preparación.

Clasificación de precauciones climáticas extremas

BMKG ha clasificado este potencial clima extremo en tres niveles de alerta para facilitar una respuesta rápida y mesurada:

Alerta: Se aplica a áreas que se pronostica que experimentarán lluvias de moderadas a fuertes.

Alerta: Aplica en áreas con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, lo que indica un alto riesgo de peligro.

Precaución: Aplicable a áreas en las que se prevé que experimenten lluvias muy intensas o extremas, lo que corre el riesgo de causar desastres a gran escala.

Para el período de pronóstico de hoy, 10 de octubre de 2025, BMKG confirmó que aún no hay áreas en la categoría de Precaución. Sin embargo, varias áreas han sido puestas en estado de Alerta, lo que requiere atención especial. Las áreas bajo estado de alerta están dispersas, especialmente en partes de la isla de Sumatra y el este de Indonesia. Esta mayor vigilancia es crucial teniendo en cuenta que el impacto de lluvias muy intensas puede paralizar las actividades públicas.

Detalles de alerta temprana 10 de octubre de 2025

Además de la posibilidad de lluvias de alta intensidad, BMKG también advirtió sobre la amenaza de fuertes vientos en varios lugares, que podrían empeorar las condiciones climáticas y causar daños. Los siguientes son detalles completos de las áreas incluidas en la lista de alerta temprana de BMKG al 10 de octubre de 2025, como se informa en la página oficial de Instagram.

Alerta temprana de lluvia 10 de octubre de 2025

Nivel de alerta (moderado – lluvia fuerte):

Sumatra Occidental

Riau

islas riau

Jambi

Sumatra del Sur

Islas Bangka-Belitung

Bengkulu

Lampung

Bantén

DKI Yakarta

java central

Nusa Tenggara Oriental

Kalimantan del Norte

Célebes Septentrional

Gorontalo

Célebes Central

Célebes del Sur

Sudeste de Célebes

Molucas

Suroeste de Papúa

Papúa Occidental

Montañas de Papúa

Papuasia

Papúa del Sur