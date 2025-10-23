Pronóstico del tiempo viernes 24 de octubre de 2025, ¿ha comenzado la temporada de lluvias?

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) reeditado pronóstico del tiempo diariamente durante el viernes 24 de octubre de 2025. En un informe subido a Instagram, BMKG recordó al público que permanezca alerta ante posibles clima Temperaturas extremas y calurosas que aún pueden ocurrir en varias zonas del país.

En aguas de Indonesia se siguen fenómenos atmosféricos bastante complejos. ¡Vamos, desplázate más!

BMKG detectó circulación ciclónica en varias aguas, como el mar de Andamán, el mar de Natuna del Norte, el mar de China Meridional, el mar de Sulu y el mar de Maluku. Este patrón desencadena la formación de una zona de convergencia o desaceleración del viento que se extiende desde el golfo de Tailandia, el mar de Natuna, hasta el mar de Seram. Como resultado, el potencial de formación de nubes Lluvia aumentó significativamente en toda la región.

Comienzan fuertes lluvias en varias zonas

BMKG estima que la posibilidad de lluvias de moderadas a fuertes afectará a varias áreas monitoreadas en la zona amarilla del mapa meteorológico. Mientras tanto, las áreas clasificadas como zonas naranjas, como Sumatra del Norte, Banten, Java Central, Yogyakarta, Java Oriental, Maluku, Maluku del Norte y las montañas de Papua, tienen el potencial de experimentar lluvias intensas o muy intensas.

Aun así, esta condición no indica que todas las regiones de Indonesia hayan entrado realmente en la temporada de lluvias. BMKG estima que la mayor parte de Indonesia se encuentra todavía en el período de transición de la estación seca a la estación lluviosa, que generalmente se caracteriza por precipitaciones desiguales y temperaturas del aire que siguen siendo bastante altas durante el día.

Fuertes vientos y olas altas

Además de la lluvia, BMKG también registró un aumento de la velocidad del viento en superficie de más de 25 nudos en las zonas del Mar de Andamán y del Mar de China Meridional. Esta condición puede provocar olas altas en las aguas del oeste de Indonesia. Se recomienda a las comunidades costeras que tengan cuidado con la posibilidad de inundaciones por mareas, especialmente en la costa norte de Sumatra, Lampung, Banten, Yakarta, Java Occidental, Java Oriental, Bali, Kalimantan del Norte, Kalimantan del Sur, Sulawesi del Norte y Maluku. Este fenómeno es causado por una combinación de mareas marinas y la influencia del clima extremo.

Las altas temperaturas aún acechan