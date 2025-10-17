Pronóstico del tiempo sábado 18 de octubre de 2025, los residentes de Jabodetabek se preparan para traer paraguas

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha vuelto a publicar una actualización pronóstico del tiempo a nivel nacional para el período del sábado 18 de octubre de 2025 a las 07.00 WIB al domingo 19 de octubre de 2025 a las 07.00 WIB.

Según información oficial compartida a través de la cuenta de Instagram @infobmkg, se espera que varias zonas de Indonesia se inunden. Lluvia con varios niveles de intensidad, incluida la zona de Jabodetabek donde se recomienda estar preparado para llevar paraguas. ¡Vamos, desplázate más!

BMKG predice que las condiciones climáticas en la mayor parte de Indonesia experimentarán lluvias de intensidad ligera a moderada. Es posible que se produzcan lluvias ligeras en DKI Yakarta, Java Oriental, Bali, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Sulawesi del Sur y la región de las Montañas de Papúa.

Mientras tanto, se espera que caigan lluvias de intensidad moderada en varias provincias, como Sumatra Occidental, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Banten, Java Occidental, Java Central, Nusa Tenggara Occidental y varias zonas de Kalimantan y Maluku.

En caso de lluvias intensas, BMKG advierte sobre la posibilidad de fuertes lluvias en Aceh, el norte de Sumatra, Bengkulu y el este de Nusa Tenggara. Esta condición es una señal de vigilancia sobre el potencial de inundaciones e inundaciones en áreas con contornos de terreno bajos.

Especialmente para las zonas de Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi (Jabodetabek), el pronóstico muestra que el tiempo tiende a ser húmedo, aunque no extremo. Según los datos de BMKG actualizados al jueves 16 de octubre de 2025, todas las áreas administrativas de Jabodetabek tienen potencial para experimentar lluvias de ligeras a moderadas durante todo el sábado.

Las áreas incluidas en el alcance de este pronóstico incluyen Yakarta central, Yakarta occidental, Yakarta oriental, Yakarta meridional, Yakarta norte, Islas Seribu, Depok City, Bogor City, Bogor Regency, Bekasi City, Bekasi Regency, Tangerang City, Tangerang Regency y South Tangerang.

Aunque la intensidad de lluvia prevista es todavía relativamente ligera, se recomienda a la ciudadanía permanecer alerta ante la posibilidad de cambios climáticos repentinos, como fuertes vientos o lluvias locales de corta duración pero de alta intensidad. Se recomienda que las zonas densamente pobladas y las zonas propensas a anegarse tomen medidas preventivas, como asegurarse de que los canales de agua no estén bloqueados y preparar ropa de lluvia cuando se realicen actividades fuera del hogar.