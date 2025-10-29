Pronóstico del tiempo miércoles 29 de octubre de 2025, Aviso por tormentas eléctricas en Yakarta

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) insta a la población de DKI Yakarta y de varias regiones de Indonesia a ser conscientes del potencial Lluvia acompañado de un rayo el miércoles 29 de octubre de 2025.

Lea también: En el momento en que el techo del campo de pádel de Meruya se desplomó debido al fuerte viento, los visitantes huyeron presas del pánico



Basado en análisis clima Más recientemente, se pronostica que varias áreas, desde Java hasta Papúa, experimentarán un aumento en la intensidad de las lluvias, e incluso tendrán potencial para condiciones climáticas extremas en las próximas 24 horas.

En el informe oficial presentado por los meteorólogos del BMKG en YouTube, se observó circulación ciclónica en varias zonas, entre ellas el sur de Vietnam, el norte del mar de Java, el este de Java, el mar de Sulawesi y el este del mar de Filipinas.

Lea también: Pronóstico del tiempo para el lunes 27 de octubre de 2025: Lista de áreas que esperarán lluvias de moderadas a intensas



Este fenómeno atmosférico desencadena la formación de áreas de convergencia y confluencia o encuentro de masas de aire en varios puntos de Indonesia, lo que tiene el potencial de aumentar la formación de nubes de lluvia con intensidad moderada a fuerte.

El área de convergencia se detectó en las aguas de Kalimantan Occidental, Aceh, Riau, Lampung y Papúa. Mientras tanto, también se observó confluencia de aire en el estrecho de Malaca, el mar de Java y el mar de Sulawesi. Estas condiciones atmosféricas ponen a varias zonas en alto riesgo de sufrir fuertes lluvias, incluso lluvias acompañadas de rayos.

Lea también: El momento en que se desplomó el techo de la cancha de pádel de Meruya por los fuertes vientos y fuertes lluvias



BMKG recuerda a la población de las zonas de Yakarta, Java Occidental, Java Central, Maluku del Norte, Papúa Central y Papúa Montañosa que permanezcan alerta ante la posibilidad de lluvias de alta intensidad que pueden ir acompañadas de rayos y fuertes vientos.

Además de la posibilidad de tormentas eléctricas, el BMKG también advirtió sobre la amenaza de grandes olas y mareas en varias zonas costeras. Se estima que la altura de las olas del mar alcanza entre 2,5 y 4 metros en las aguas del Océano Índico Meridional en Java, Bali y Nusa Tenggara Occidental (NTB). Mientras tanto, se prevé que se produzcan inundaciones por mareas en la costa norte de Yakarta, Tangerang, Bangka Belitung, Java Central, Kalimantan Central y Maluku.

Para pronóstico del tiempo En la zona de Jabodetabek, desde la mañana hasta la tarde está generalmente nublado, mientras que desde la tarde hasta la noche se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte acompañadas de relámpagos. La temperatura del aire en Yakarta oscila entre 25 y 33 grados centígrados, con una humedad del 70 al 95 por ciento.

BMKG insta al público a monitorear siempre la información meteorológica actualizada a través del canal oficial de BMKG y a tener cuidado al realizar actividades al aire libre, especialmente de tarde a noche, cuando aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas.