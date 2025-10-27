Pronóstico del tiempo martes 28 de octubre de 2025, advertencia de Jabodetabek por fuertes lluvias

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) emitió una alerta temprana clima para la región Jabodetabek el martes 28 de octubre de 2025.

Según los resultados de los últimos análisis, se prevé que la mayor parte de Yakarta y sus alrededores se inundarán. Lluvia con intensidad variable, desde ligera hasta intensa. ¡Vamos, desplázate más!

Según el informe oficial del BMKG, es posible que se produzcan lluvias ligeras en las zonas del centro de Yakarta y las islas Seribu. Se estima que esta condición durará desde la mañana hasta última hora de la tarde. Aunque es relativamente ligero, se recomienda tener cuidado, especialmente para los usuarios de vehículos de dos ruedas que están activos por la mañana.

Mientras tanto, se prevé que las zonas del oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, el este de Yakarta y el norte de Yakarta experimenten lluvias de intensidad moderada. Condiciones similares también pueden ocurrir en áreas de amortiguamiento de la ciudad capital, como Bekasi Regency, Bekasi City, Depok City, Bogor City, Tangerang City, South Tangerang City y Tangerang Regency. BMKG recuerda a la población que debe permanecer alerta ante la posibilidad de que se produzca acumulación de agua en puntos propensos a inundaciones locales.

El área con fuertes lluvias se registró en Bogor Regency. Se dice que esta zona es la única en Jabodetabek que tiene potencial para experimentar un aumento significativo de las precipitaciones el martes 28 de octubre de 2025. BMKG insta a los residentes a ser conscientes de la posibilidad de deslizamientos de tierra y desbordes de ríos en varios subdistritos con curvas de nivel pronunciadas.

Al día siguiente, miércoles 29 de octubre de 2025, no se espera que el patrón meteorológico en Jabodetabek cambie mucho. Lluvias ligeras azotarán el centro de Yakarta, el oeste de Yakarta, el norte de Yakarta y las Mil Islas. Mientras tanto, es posible que caigan lluvias de intensidad moderada en el sur de Yakarta, el este de Yakarta, Bekasi y Bogor.

Se prevé que aumente la posibilidad de fuertes lluvias en las áreas de Depok City, South Tangerang y Tangerang Regency. BMKG enfatizó que no hay áreas clasificadas como lluvias muy intensas o extremas, pero aún así se pide a la ciudadanía que aumente la conciencia sobre el potencial de mal tiempo que podría ocurrir repentinamente.

Con el aumento de las precipitaciones en los próximos dos días, BMKG también insta al público a anticipar posibles interrupciones en las actividades al aire libre y mantener las condiciones de salud en medio de cambios climáticos dinámicos.