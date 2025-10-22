Pronóstico del tiempo jueves 23 de octubre de 2025, Jabodetabek pronostica lluvia

Jacarta – Estimaciones de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) clima En la zona de Jabodetabek el jueves 23 de octubre de 2025, predominarán las condiciones soleadas y nubladas desde la mañana hasta la tarde. Lluvia Se prevé que caiga entre la tarde y la noche.

Lea también: Pronóstico del tiempo en Jabodetabek miércoles 22 de octubre de 2025, prepare un paraguas antes de viajar



Se recomienda a los residentes que estén conscientes de la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas que podrían interrumpir las actividades, especialmente para aquellos que planean viajar o realizar actividades al aire libre. ¡Vamos, desplázate más!

Según el informe del BMKG, en la zona de Jabodetabek están empezando a producirse cambios en los patrones de lluvia. Se espera que el tiempo soleado por la mañana se convierta en lluvia local por la tarde.

Lea también: El gobierno provincial responde a los hallazgos de BRIN El agua de lluvia en Yakarta contiene microplásticos



Se pronostica que caerán lluvias ligeras en el centro de Yakarta, el norte de Yakarta, las islas Seribu y Bekasi Regency, mientras que las lluvias de intensidad moderada tienen el potencial de afectar el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, Bogor y Tangerang.

BMKG recuerda a la población que debe permanecer alerta ante los cambios climáticos rápidos y dinámicos. Además de preparar un paraguas o un impermeable, también se recomienda a los vecinos que eviten las zonas abiertas cuando llueve acompañada de rayos o vientos fuertes.

Lea también: Pronóstico del tiempo sábado 18 de octubre de 2025, los residentes de Jabodetabek se preparan para traer paraguas



Mientras tanto, a nivel nacional, el clima en varias regiones de Indonesia todavía muestra condiciones estables por la mañana con cielos despejados a parcialmente nublados. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas comenzará a aumentar desde la tarde hasta la noche, especialmente en el centro y este de Indonesia.

Algunas áreas que se espera que experimenten lluvias de ligeras a moderadas incluyen:

Java Central (incluidos Sragen, Solo y Semarang) Java occidental meridional Yogyakarta y sus alrededores Kalimantan Oriental y Kalimantan Sur Oeste de Célebes Meridional Papúa es parte de las montañas centrales.

Se prevé que las zonas costeras como Yakarta, Denpasar y Surabaya permanecerán soleadas y nubladas con temperaturas máximas que oscilarán entre 31 y 33°C. Las temperaturas del aire a nivel nacional generalmente oscilan entre 23 y 33 °C, con una humedad relativa alta de entre 65 y 90 %.

Esta condición indica que el potencial para la formación de nubes de lluvia es todavía bastante grande en varias zonas.

BMKG también observó que la dirección dominante del viento soplaba del este-sureste hacia el sur a una velocidad de 10 a 25 km/hora. Este patrón todavía forma parte de la transición de la estación seca a la estación lluviosa en algunas partes del centro de Indonesia.