Pronóstico del tiempo en Jabodetabek el 9 de octubre de 2025, prepárese para traer un paraguas

VIVA – Personas que están activas en la zona. Jabodetabek (Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi) se preparen con anticipación para posibles Lluvia luz que se espera que llegue de manera uniforme en el período del jueves 9 de octubre de 2025 al viernes 10 de octubre de 2025.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha publicado pronóstico del tiempo Los datos más recientes indican que la intensidad de lluvia predominante es de categoría ligera en la mayoría de las áreas, lo que indica condiciones relativamente propicias pero aún requiere vigilancia.

Posibilidad de lluvias ligeras en Jabodetabek

Según el último análisis de BMKG sobre las previsiones de precipitaciones de 24 horas, se prevé que la probabilidad de lluvias de intensidad ligera se produzca de forma amplia y uniforme en toda el área administrativa de DKI Yakarta. Esta área incluye el centro de Yakarta, el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, el este de Yakarta, el norte de Yakarta y también las Mil Islas.

También se prevé que ocurran condiciones similares en las zonas de amortiguamiento de la capital. La lluvia ligera tiene el potencial de mojar Bekasi Regency, Bekasi City, Depok City, Tangerang City, South Tangerang City y Tangerang Regency.

Mientras tanto, se observa que solo Bogor Regency tiene potencial para experimentar lluvias de intensidad moderada. En general, se prevé que la posibilidad de lluvias intensas, muy intensas o extremas en estos dos días sea nula.

Aunque la intensidad es relativamente ligera y clima En general, esto todavía se considera propicio, pero el BMKG destaca la importancia de la vigilancia para el público. La lluvia que ocurre de manera uniforme puede hacer que la superficie de la carretera se vuelva resbaladiza y tiene el potencial de reducir la visibilidad, especialmente para los automovilistas que cruzan rutas propensas a tener charcos de agua.

Por ello, es muy recomendable llevar preparación como paraguas o impermeable.

Un vistazo a las previsiones meteorológicas para otras grandes ciudades

Además de centrarse en Jabodetabek, BMKG también proporciona una visión general de los pronósticos meteorológicos en otras grandes ciudades de Indonesia para el mismo período, según lo informado por las subidas al Instagram de BMKG:

Isla de Sumatra

En la isla de Sumatra, el clima está dominado por condiciones nubosas y lluvias ligeras. Se pronostica que la ciudad de Banda Aceh estará nublada, mientras que es posible que se produzcan lluvias ligeras en Medan, Tanjung Pinang y Padang. Se recomienda a los habitantes de Pekanbaru que sean conscientes de la posibilidad de lluvias que pueden ir acompañadas de rayos. Además, se pronostica que Bandar Lampung estará nublado, Pangkal Pinang con nubes espesas y lluvias ligeras en Bengkulu y Palembang. También se proyecta una alerta de lluvia acompañada de relámpagos en Jambi.