Pronóstico del tiempo del 14 al 20 de octubre de 2025. ¿Cuándo lloverá en Yakarta?

Jacarta – Se recomienda al público indonesio que aumente la vigilancia ante el potencial de una mayor intensidad. Lluvia en la próxima semana, el período del 14 al 20 de octubre de 2025. Basado en los últimos análisis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), se prevé que casi todas las áreas del archipiélago, incluida DKI Yakarta, estén dominadas por condiciones de nubosidad a lluvias ligeras, pero con potencial de lluvias de moderadas a fuertes en varias áreas provocadas por dinámicas atmosféricas complejas. Específicamente para la ciudad capital, Yakarta está incluida en la categoría ALERTA por la posibilidad de un aumento de lluvias con intensidad moderada en el período del 14 al 16 de octubre de 2025.

A través de información oficial difundida por BMKG en su cuenta de Instagram, el principal desencadenante de esta condición climática es una serie de fenómenos meteorológicos a escala regional y local. Un factor significativo es el valor del índice de modo dipolo (DMI) de -1,49. Este valor negativo indica claramente un aumento significativo en el suministro de vapor de agua, lo que desencadena un crecimiento intensivo de las nubes de lluvia, especialmente en el oeste de Indonesia.

Además, el movimiento de las ondas atmosféricas juega un papel importante. Se prevé que la onda ecuatorial de Rossby esté activa en el Océano Índico al oeste de Sumatra y en la mayor parte de Papua.

Mientras tanto, las ondas Kelvin están activas en el norte de Sumatra, el estrecho de Malaca, el mar de Natuna del norte, Kalimantan del norte y el mar de Sulawesi. Esta actividad ondulatoria, junto con la labilidad relativamente fuerte de la atmósfera local y la alta humedad del aire, es el motor para la formación de nubes convectivas que traen lluvia.

No solo eso, la formación de circulación ciclónica en varios puntos, como el Océano Índico al oeste de Aceh, el Mar de Sulu, el Mar de Filipinas y el Océano Pacífico al este de Filipinas, crea áreas de desaceleración de la velocidad del viento (convergencia) y vientos de encuentro (confluencia). Estas áreas se convierten en una especie de «zona de acumulación» de vapor de agua, que luego se libera en forma de fuertes lluvias.

Mapa de alerta temprana: Yakarta alerta por lluvias moderadas

En detalle, pronóstico del tiempo dividido en dos periodos. Del 14 al 16 de octubre de 2025, predominarán las condiciones de nubosidad a lluvia ligera; sin embargo, se han designado 24 provincias en la categoría ALERTA por la posibilidad de un aumento de lluvias de intensidad moderada, y DKI Yakarta está incluida en ella.

Esto significa que, aunque las fuertes lluvias no son el escenario principal, los residentes de Yakarta aún deben estar preparados para las fuertes lluvias que pueden causar charcos o inundaciones locales, especialmente en las zonas bajas.