Pronóstico de Gumay duro sobre Arhan Pratama

Yakarta, Viva – Noticias de divorcio Divorcio adecuado presentado por los futbolistas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhancontra su esposa Azizah salsha hizo que el público asombró. En medio del bullicioso número de la casa de la joven pareja, el viejo pronóstico del famoso paranormal Goma dura Volver al material de discusión.

Leer también: Más popular: IG Pratama Arhan fue bloqueado por los internautas, la causa de Azizah Salsha fue demandada por el divorcio



La predicción no es nueva. En 2024, Hard Gumay una vez miró el destino de la relación entre Arhan y Azizah durante el tema del asunto de Azizah con Salim Nauderrer, su amante Rachel Ven, llegó a las redes sociales. En ese momento, enfatizó que el ceñador doméstico de la pareja no duraría mucho. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Los dos (Arhan y Azizah Salsha) estarán terminados. Porque veo que la figura de Arhan aparecerá primero con una nueva mujer», dijo Hard Gumay en un video subido @kongslet_133, Citado el martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: Divorcio y banco, la temporada severa de Pratama Arhan en Bangkok United



Según Gumay, después de la separación, se dice que Arhan no tarda mucho en pasar con nuevas mujeres. De hecho, se predice que su nueva relación es el centro de atención pública.

«Más tarde, habrá noticias sobre Arhan con esta nueva figura estará en el centro de atención», continuó.

Leer también: En el pasado, Bucin ahora estaba divorciado, mira el viaje de amor de Pratama Arhan y Azizah Salsha



Aún más sorprendente, Gumay dijo que la figura de una mujer que reemplazó a Azizah proveniría de celebridades, al igual que Azizah, conocida como una celebridad popular.

«Aquí interpreto desde mi visión, se completará su relación (Arhan y Azizah). Luego, en el futuro cercano, Arhan aparecerá al público con figuras femeninas de celebridades», explicó Hard Gumay.

Al no detenerse allí, Gumay también destacó que este problema del hogar no solo estaba relacionado con la historia de amor de ambos. Debido a que Azizah es la hija del político Andre Rosiade, el problema que arrastra su nombre se llama el potencial para ampliar en el ámbito de la familia extendida.

«Aquí veo a Azizah Salsha y Arhan del caso de la aventura, en realidad se extenderá ampliamente. El empoderamiento no solo se trata de su romance, su romance, su hogar o infidelidad. Pero también llegará a su familia y a sus padres», explicó Hard Gumay.

Ahora, los ciudadanos destacan nuevamente el pronóstico después de que la demanda de divorcio Arhan se registró realmente en el Tribunal Religioso de Tigaraksa. Muchos internautas dicen que las palabras de Hard Gumay están «probadas», aunque la verdad ciertamente sigue siendo un debate.