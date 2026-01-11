Pronóstico Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa de España

VIVA – Vuelve la mayor rivalidad de la historia del fútbol mundial. Barcelona Y real madrid se enfrentarán en un acalorado duelo titulado El clásico en la final Supercopa de España que se llevará a cabo en Jeddah, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026

Este partido no es solo una lucha por un trofeo, sino también un choque de prestigio entre dos gigantes españoles en el primer Clásico de 2026. Barcelona y Real Madrid se vuelven a enfrentar en el partido cumbre de la Supercopa de España por cuarta vez consecutiva.

Esta temporada los dos equipos ya se han enfrentado. El Real Madrid salió victorioso con un marcador de 2-1, rompiendo el dominio del Barcelona, ​​que anteriormente había registrado cuatro victorias consecutivas en El Clásico.

Sin embargo, el Barcelona ciertamente no ha olvidado viejas heridas, especialmente cuando vencieron Los blancos 5-2 en la final de la Supercopa de España 2024/2025 y consiguió el título número 15 en la historia de la competición.

El Barcelona llegó a la final con mucha confianza. Los hombres de Hansi Flick avanzaron a la final tras masacrar al Athletic Club por 5-0 en semifinales. Esta impresionante actuación pone de relieve la ambición de los blaugrana de defender el título.

El Real Madrid tampoco es menos convincente. El día después de la victoria del Barcelona, ​​Los Blancos avanzaron a la final tras vencer al Atlético de Madrid por 2-1. Este resultado asegura que el duelo de El Clásico se repetirá en la etapa final.

El partido final de la Supercopa de España se disputará en el estadio Alinma Bank de Jeddah y el inicio está previsto a las 19.00 horas, hora local. El ganador no sólo se lleva el trofeo a casa, sino que también reclama la supremacía a principios de año.

En los últimos cinco encuentros, el Barcelona sigue por delante del Real Madrid con un récord de cuatro victorias, mientras que Los Blancos sólo han ganado una vez. Sin embargo, las estadísticas muchas veces no significan nada en un partido tan importante como El Clásico.

En cuanto al estado del equipo, el Barcelona empieza a sentir un soplo de aire fresco. De las lesiones que antes se acumulaban, ahora quedan tres nombres: Gavi, Marc-André ter Stegen y Andreas Christensen. Lamine Yamal, cuyo estado físico estaba en duda, seguramente estaría listo para aparecer desde el principio después de jugar solo brevemente en las semifinales.

Se prevé que Hansi Flick mantenga la alineación de jugadores que lucieron de moda al eliminar al Athletic Club. Ferran Torres y Fermín López tienen la oportunidad de volver a confiar en ellos tras haber aportado mucho en el partido anterior.