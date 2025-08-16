Promocional intercambiar Daikin Exchange Old AC a la nueva serie Nusantara Prestige, tenga en cuenta las disposiciones

Yakarta, Viva – PT Daikin Aircondicioning Indonesia (DIID) Ofertas promoción Comercio por la compra de 1,000 unidades C.A. El último de Daikin. El truco es proporcionar un precio especial para los consumidores, que desean intercambiar su aire acondicionado con uno de los tres modelos de CA de la serie. Archipiélago Prestigio.

Leer también: Los boletos de Whoosh obtienen RP. 45,000 para un viaje en el 80 aniversario de la República de Indonesia



El gerente general asistente de Pt Diid, Alexander Eko Wibowo, dijo que el programa de promoción fue parte del debut de la serie Nusantara Prestige, bajo el titular «Merdeka Nusantara» que duró durante un mes completo del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Pertamina Patra Niaga tiene varias promociones atractivas de Mypertamina para celebrar el 80 aniversario



«Más que un propósito de marketing, el programa que coincide con la 80ª celebración del Día de la Independencia de Indonesia está destinado a construir y aumentar el orgullo del público hacia la producción de AC de Indonesia, que se realiza con estándares tecnológicos y calidad global», dijo Eko en su declaración, sábado 16 de agosto de 2025.

 

AC Daikin ofrece tecnología avanzada y moderna llamada Sistema VRV.

Leer también: Asociación práctica, Daikin medirá la competencia de los técnicos de enfriamiento de aire



 

AC Daikin ofrece tecnología avanzada y moderna llamada Sistema VRV.

Explicó que la primera serie de prestigio de Nusantara se produjo en la fábrica de Daikin en la región de Cikarang, Java Occidental, y se convirtió en una fábrica de aire acondicionado residencial con la primera escala de producción completa en Indonesia.

La serie Nusantara Prestige también tiene tres variantes, que se realizan en línea con los desafíos y necesidades de la gente indonesia en la necesidad de aire acondicionado. Por ejemplo, como los desafíos sobre las influencias ambientales, que se otorgan a través de un recubrimiento especial aplicado en el evaporador y el condensador en unidades interiores y exteriores en cada modelo de prestigio AC Nusantara.

«Este recubrimiento especial proporciona más resistencia cuando se trata de influencias ambientales, como óxido, polvo, agua y otras partículas», dijo Eko.

Si bien los desafíos del voltaje eléctrico inestable que involuntariamente siguen siendo un problema en varias regiones de Indonesia, esta serie se responde a través de la presencia de Super PCB que proporciona protección a la dinámica de las oleadas de electricidad y la protección de bajo voltaje.

«Para garantizar que la CA continúe funcionando automáticamente cuando el voltaje eléctrico cae a un cierto nivel», dijo.

Para obtener información, en una oferta especial en el debut de marketing de Nusantara Prestige AC Series, PT Diid también preparó cinco beneficios para sus entusiastas. Además de los principales beneficios en forma de un reembolso de intercambio que es nominal a RP 2,500,000, este programa también libera a los participantes del costo de desmantelar su antiguo AC para participar en este programa.

Además, Daikin incluso proporciona un reembolso especial aplicado al modelo de CA del inversor beta, lo que hace que tenga el mismo nivel de precio que el modelo de SMS de CA, que es un CA estándar. Para que los consumidores obtengan un inversor de CA que sea más eficiente en el consumo de electricidad con el mismo nivel de precio de compra que un CA estándar. También se agregará con reembolso adicional de RP 1.5 millones, para una compra conjunta del purificador de aire tipo Daikin MC80.