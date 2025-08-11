Promoción del proyecto de película Golden Horse presenta las selecciones de la serie 14

El Promoción del Proyecto de Cine de Golden Horse ha seleccionado 14 series de televisión para su edición 2025, encabezada por una adaptación de la novela ganadora del libro nacional de Yang Shuang-Zi «Taiwan Travelogue».

La guionista japonesa Yoshida Erika, conocida por su trabajo en «Cherry Magic!», Está adaptando «Taiwan Travelogue» para las producciones más suaves del mundo. El productor Maehata Sachiko y Chang Chen-yu están desarrollando la serie, que examina Taiwán de la era colonial a través de un romance entre un escritor japonés e intérprete local en 1938.

Varios proyectos representan asociaciones internacionales. El director Yang Chih-Lin Helms «Good Days» para Neverland Entertainment, con la productora Holly Chan Yu-Shan supervisando la coproducción de Taiwán-Japón sobre una trabajadora de oficinas que regresa a su ciudad natal. «The Life Changers» conecta Taiwán y Corea del Sur a través de Select Entertainment, con el director Hsu Fu-Hsiang y los productores Danielle Yen y Mio Liang rastreando a un guionista que busca la justicia vigilante. Director si Chen se reúne con el productor de Studio GRX Lee Wen-yi para la colaboración de Taiwán-Estados Unidos «Los que maté y los que me mataron», adaptando un caso de asesinato en serie que abarca décadas y continentes.

Las ofertas de comedia-drama incluyen la «Let-Go List» del director Wong Yee-Lam para la película Zero One, producida por Chen Yi-Ching y escrita por Ruby Chen, sobre un organizador profesional que enfrenta su propio pasado. El ganador de Golden Horse Bamboo Chen Ejecutivo produce «The South Way Station» para Kingyo Productions, con el director Wang Chia-Chun y el productor Kuo Jo-Chi después de una amistad poco probable en una estación de tren remota. El director Liao Shih-Han Helms «Ageless» para Creative Group, con los productores Pan Chung-Wei y Amee Lin Kuei-min explorando una dinámica familiar no convencional entre una mujer eterna y una madre soltera.

Los thrillers del crimen aparecen prominentemente. «Liminal» es una coproducción de Taiwán-Singapur de Juo Studios, 22nd Creatives & Productions, y Kusu Films, con el director Lin Yen-Ting y los productores Charlyn Ng y Nelson Chang después de un estudiante que investiga la desaparición de su amigo.

Las ofertas de fantasía incluyen «Leopard Island», un proyecto animado de Baibaiyy Studio con los directores Huang Ping-an y Chang Chun-yu explorando la transformación emocional en una misteriosa isla. El director Tseng Ying-ting regresa con «The Undying» For Love Me Tender Productions, con el productor Lin Shiang-Ling supervisando una historia sobre la resurrección y los secretos familiares. Su Hui-yu dirige la alegoría de ciencia ficción «The Five Ways of Life» para la producción cinematográfica de Ping y la imagen móvil de Jing, con los productores Chen Ping-Chia y Huang Jing-Han creando un Taiwán paralelo bajo un gobierno autoritario.

La inspiración del mundo real impulsa varias selecciones. Los directores Jae Yang y YC Tom Lee Helm «Judoka» para el entretenimiento renegado, con los productores ejecutivos Lu Wei-Chun y Jonathan H. Kim respaldando una historia de atletas de judo de la década de 1990 cuyo romance internacional enfrenta obstáculos políticos. El director Sun Chieh-Heng crea «Agencia de Manejo de Asuntos de Peligro Humanos y Animales» para un estudio de cine invisible, con una niña que usa habilidades psíquicas para comunicarse con animales mientras resuelve crímenes.

Los directores Nelson Yeh y Herb Hsu colaboran en «Oriental Beauty» para Good Image Co., con los productores Tama Pan y Gisele Yeh explorando las elecciones de las mujeres en 160 años de historia de la cultura del té.

El programa ha generado resultados tangibles de años anteriores. «Nuestro bar» se ha lanzado en plataformas de transmisión, con «Undertaker» programado para el lanzamiento del cuarto trimestre. Los títulos adicionales que incluyen «The Fixers», «Boys and Spirits» y «Conecting to You» están en varias etapas de producción.

El evento de la industria se ejecuta del 17 al 19 de noviembre en Taipei. Los ganadores de los premios se revelarán en la ceremonia de cierre del 19 de noviembre.