Promoción del equipo sorpresa, el campeón de los defensores se aferró

Yakarta, Viva – Segunda semana Súper liga 2025/26 se ha completado. La competencia en la parte superior de la zona de descenso comenzó a mostrar historias interesantes. Aquí hay algunos hechos importantes de esta semana:

1. Persija Yakarta y Borneo FC son igualmente perfectos

Dos equipos mantienen un récord de 100 por ciento de victoria. Persija Yakarta y Borneo FC Samarinda recolectaron seis puntos de dos partidos, solo una diferencia de goles que hizo que Persija sobreviviera en la cima.

2. Equipo de promoción JEPARA PERSIJAP Entonces la conmoción

Jepara Persijap muestra que no solo están «porristas». Como equipo promocional, pueden competir en la parte superior de los cinco primeros a cuatro puntos que se han recogido.

3. Perseguidor Y Persebaya sigue estancada

Dos grandes equipos, Persib Bandung y Persebaya Surabaya, no han mostrado el máximo rendimiento. Persib se dispersó en la séptima posición con tres puntos, mientras que Persebaya ocupó el décimo lugar.

4. Malut United Ingrese los 4 mejores



El jugador de Malut United celebra el objetivo de David da Silva

El equipo de North Maluku, Malut United, se convirtió en una de las sorpresas positivas. Recolectaron cuatro puntos y ocuparon el cuarto lugar, superaron a otros clubes establecidos.

5. Persita Caretaker con un mal historial

En la parte inferior del tablero, Persita Tangerang se convirtió en el equipo más sufriente. Han concedido cinco goles en dos partidos y no han ganado puntos, lo que los hace en la posición 18 o la clasificación de la clasificación.

6. Tres equipos no han registrado puntos

Además de Persita, PSBS Biak y Dewa United Banten tampoco han ganado puntos hasta la segunda semana. Los tres están habitando temporalmente la zona de descenso.