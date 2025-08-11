Promo de Merdeka Kai solo pague el 80 por ciento del precio del boleto, tenga en cuenta los términos y condiciones

Yakarta, Viva – Pt Kereta API Indonesia (Persero) Alias Pt kai presente ‘Promoción Merdeka‘Específicamente para la partida el 17 de agosto de 2025, donde los pasajeros son suficientes oferta 80 por ciento del precio Boleto.

La vicepresidenta (vicepresidente) de Kai Public Relations, explicó Anne Purba, esta promoción es válida para la compra de boletos del 12 al 17 de agosto de 2025, a través del acceso de Kai Solicitud, el sitio web Booking.kai.id y todos los canales oficiales de las ventas de boletos de Kai.

«Presentamos esta promoción como una forma de aprecio por los clientes de Loyal Kai, que quieren celebrar el momento de la independencia de una manera divertida», dijo Anne en su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.



[Humas PT KAI] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Agregó que esta promoción independiente se aplica a varios viajes de trenes comerciales en las islas de Java y Sumatra.

«Entonces, ¿quieres roaming culinario en Yogyakarta, un café relajante en Bandung o simplemente ir a casa con tu amada ciudad natal, todo puede ser más eficiente con este boleto de descuento», dijo Anne.

Aunque la promoción, continúa Anne, PT Kai todavía le da flexibilidad a los pasajeros. Cuando los boletos con tasas de promoción independientes aún se pueden cancelar o reprogramar de acuerdo con las reglas aplicables, para que los clientes aún tengan espacio para el movimiento si de repente hay un cambio en el plan.

«El espíritu de la independencia se trata de la libertad, y queremos que los clientes tengan la libertad de explorar Indonesia de una manera cómoda y asequible. Kai continuará innovando para traer los mejores servicios con el espíritu de independencia», dijo.



Los siguientes son los términos y condiciones que se aplican a la promoción independiente:

1. La compra de esta tasa de descuento se puede realizar en todos los canales de ventas del 12 al 17 de agosto de 2025 para salidas especiales el 17 de agosto de 2025.

2. Las tarifas de descuento se aplican a los trenes comerciales en Java y Sumatra.

3. Las tarifas de descuento no se aplican a trenes de lujo, compartimento de clase de suite, prioridad, imperial, panorámico y/u otros trenes turísticos.

4. El descuento no se aplica a las tarifas especiales y no se puede combinar con la reducción y/u otros descuentos.

5. Los boletos con tasas de descuento se pueden cancelar y cambiar los horarios de acuerdo con las reglas aplicables.