Prometiendo a los ciudadanos estadounidenses obtener Rp. 33 millones en dividendos por el impuesto arancelario, ¡un economista dice que Trump está exagerando!

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (AS) Donald Triunfo estado ciudadanos estadounidenses recibirá un cheque de “dividendo” de 2.000 dólares estadounidenses (33,3 millones de rupias) procedente de los ingresos arancel importaciones, el resto de los grandes ingresos arancelarios se utilizará para ayudar a pagar deuda Nacional estadounidense.

«Todo el dinero restante del pago de 2.000 dólares a los estadounidenses de ingresos bajos y medios en Estados Unidos, que proviene de los enormes ingresos arancelarios que llegan a nuestro país desde países extranjeros, se utilizará para reducir significativamente la deuda nacional», escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Trump propuso anteriormente proporcionar 2.000 dólares a la mayoría de los estadounidenses, que se financiarían mediante los ingresos arancelarios de otros países que aumentaron durante su administración. Sin embargo, hasta ahora solo se han revelado algunos detalles sobre el plan de pagos.

«Se pagarán a todos dividendos de al menos 2.000 dólares estadounidenses por persona (excluidos los ciudadanos de altos ingresos)», escribió Trump en otra publicación en Truth Social, el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Recibimos billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda, que ahora alcanza los 37 billones de dólares estadounidenses (616,7 billones de rupias). Se están realizando inversiones récord en los Estados Unidos, nuevas fábricas e instalaciones de producción están apareciendo en varios lugares», continuó.

Trump está sobrevalorado

Sin embargo, varios economistas creen que Trump ha exagerado la cantidad de ingresos arancelarios. Estiman que las ganancias pueden no ser suficientes para financiar un pago de dividendos de 2.000 dólares, y mucho menos reducir significativamente la deuda nacional de Estados Unidos.

Un artículo de opinión sobre Diario de Wall Street publicado el domingo describió el plan de Trump como «un momento de enseñanza para una clase de lógica de secundaria».

«Comencemos con la contradicción de que el señor Trump podría pagar los reembolsos arancelarios y saldar la deuda nacional. El déficit presupuestario federal anual es de aproximadamente 1,8 billones de dólares incluso con los ingresos arancelarios, por lo que pagar los reembolsos en realidad aumentaría la deuda nacional, no la reduciría», decía el artículo.

El artículo también cuestiona la justificación del gobierno estadounidense para compensar a sus ciudadanos por los aumentos de precios resultantes de los aranceles. El artículo destaca que si los aranceles realmente aportan beneficios, los contribuyentes deberían poder aceptarlos sin necesidad de obtener un reembolso.