Prometido trabajo salarial de RP. 20 millones, mantenido cautivo y luego casado

Beijing, Viva – Consulado General de la República de Indonesia (KJRI) Guangzhou brinda asistencia legal a los ciudadanos indonesios (WNI) de Sukabumi Regency, West Java, Reni Rahmawati (23) que se informó que era víctima de la trata de personas (TPPO).

«Hemos brindado asistencia legal al encontrar asesoramiento legal a la hermana RR», dijo el cónsul general indonesio en Guangzhou Ben Perkasa Drajat Entre Beijing por teléfono, lunes.

Como informe anterior, la madre de Reni, Emalia, conoció al gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi en Bandung, el viernes 19 de septiembre para quejarse de que su hijo era víctima de la trata en persona (TPPO) en Porcelana.



Cónsul General de Indonesia en Guangzhou Ben Perkasa Drajat Foto : Entre/desa lidya natalia

El caso se reveló por primera vez cuando Reni envió un mensaje de texto a su madre. En el mensaje, la víctima afirmó estar en China y se mantuvo cautivo. Fue reportado como una salida para la lujuria, hasta que se le pidió a su familia que preparara un rescate de RP. 200 millones para poder regresar al país.

En la noticia llamada Reni recibió una oferta de trabajo pagada en China alrededor de RP. 15 millones – 20 millones por mes de alguien en las redes sociales, por lo que quería seguir la dirección para ocuparse de un pasaporte en Bogor. Reni fue llevado a Yakarta a China y luego se casó con un hombre.

«Cuando hubo un informe viral la semana pasada, el equipo del consulado general indonesio en Guangzhou inmediatamente contactó a la policía en la provincia de Fujian y la policía también había tomado medidas», agregó Ben.

El Consulado General de Indonesia en Guangzhou estaba relacionado con la «Provincia de Seguridad Pública» (Policía) de Fujian para rastrear el paradero de Reni en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, que se encuentra en el sur de China.

La policía de Fujian luego fue a la residencia de Reni y confirmó su seguridad.

«También nos hemos comunicado con las víctimas varias veces. Según la policía, la víctima no fue utilizada como esclavo sexual o se convirtió en parte de la prostitución, aunque de hecho la víctima experimentó violencia emocional, no físicamente», dijo Ben.

Aunque la investigación del caso continuó, Ben sospechó que Reni era víctima del sindicato de novios que ya había ocurrido varias veces en China.

«Según la policía local, el esposo de la víctima afirmó que hizo un matrimonio arreglado con el RR, no había coerción para Casarse Pero, de hecho, RR se vio obligado a tener relaciones sexuales y luego se negó. Es solo que su esposo dijo que estaban casados ​​oficialmente «, explicó Ben.

Se dice que Reni fue registrado oficialmente para casarse con Tu Chao Cai, un ciudadano chino el 20 de mayo de 2025. Reni también recibió un permiso de residencia desde el 11 de septiembre de 2025 debido a la esposa de Tu Chao Cai.

En la actualidad, el esposo de Reni ya no vive en la casa ocupada por Reni.

Reni también puede comunicarse con cualquier persona a través del teléfono celular porque la red de Internet en su casa sigue adelante. (Hormiga)