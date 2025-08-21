Promete hacer un avance mañana, Lisa Mariana: ¡Desmontaré!

VIVA – Celebridades Lisa Mariana De vuelta en el foco público después de anunciar su plan para hacer una gran revelación en la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) El viernes 22 de agosto de 2025.

Esta declaración sigue los resultados Tes ADN Realizado por la Policía de Investigación Criminal sobre su reclamo de niños asociados con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Los resultados de la prueba declararon que el niño en cuestión no era un descendiente biológico de Ridwan Kamil.

En una transmisión en vivo en su cuenta personal de Tiktok, Lisa Mariana afirmó haber sospechado los resultados de la prueba.

«Ya sé que los resultados serán negativos. Ya déjelo ir», dijo Lisa Mariana, citada el jueves 21 de agosto de 2025.

Sin embargo, enfatizó que los resultados de la prueba no detendrían sus pasos para revelar otra información que afirmó que sería impactante. Lisa Mariana prometió una gran revelación en su visita al KPK.

«Pero no olvides el 22 (Agustus) que nos encontramos en KPK. demolerLes prometo chicos «, enfatizó.

También le pidió al público que esperara lo que expresaría. Lisa Mariana convenció al público de que mantuvo el juguetón secreto de Ridwan Kamil.

«Los resultados serán negativos que ya sé, relajado, desempaquaré el otro, el 22 seré testigo para mantener la sintonización Aja Sí. Desempaqué. Desempacaré la angustia», agregó.

Con un tono emocional, Lisa Mariana también hizo una fuerte crítica a Ridwan Kamil, llamándola una figura que era difícil de pelear debido al poder que tenía.

También cuestionó las razones detrás de la supuesta donación de dinero mensual de Ridwan Kamil si no había relación con el niño.

«No tengo dinero, no tengo el poder. Usa la lógica, sí, si no admite que es su hijo, ¿por qué me da un mes? ¿Soy pobre pobre?» Él continuó.

Lisa Mariana incluso tocó la responsabilidad en el más allá, en un tono lleno de ira.

«Usted es responsable de eso en el más allá. Tu vida estará muerta. Recuerda que tu hijo está muerto, ya muerto», concluyó.

Esta declaración se suma al calor de la atmósfera y desencadena la atención pública a lo que él expresará en el KPK.

El plan de Lisa Mariana de aparecer como testigo en el KPK está en el centro de atención, con muchas partes esperando si esta divulgación traerá nuevos hechos o simplemente extenderá la controversia.