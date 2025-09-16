¡Promesa de una maleta en dólar, el contenido en lugar de una almohada! El chamán del dinero de Kalibata es una masajista, esta es la apariencia

Yakarta, Viva – La policía finalmente desmanteló la máscara bruja doctor multiplicador de dinero quien actuó en el apartamento KalibataSouth Yakarta. El hombre con el padre de alias H inicial (45), que afirmó poder duplicar el dólar estadounidense, era solo un masajista.

Leer también: Los extranjeros de EAU están atrapados en el Hotel Kalibata, la cabeza se enfrenta y el cuerpo es tijeras en rodajas porque falta el dinero



El jefe de la Unidad de Investigación Móvil de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado Adjunto de la Policía de la Vía Láctea, dijo que el padre usó su apariencia como una persona inteligente para engañar a las víctimas. Llevaba una bata, llevaba incienso, arroz y varios equipos rituales para verse convincente.

«Según los resultados del examen, el padre era en realidad una masajista. Pero cuando estaba en acción, convenció a la víctima vistiéndose como una persona inteligente», dijo Bima a los periodistas el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: El ladrón de almohada de la cabeza de tren de tren de Whoosh fue arrestado



Para poder ‘duplicar el dinero’, las víctimas deben pagar dote que van desde RP. 3 millones a RP. 20 millones. También se les pidió que se prepararan cobre que se prometió contener dinero del ritual en tres días.

Leer también: 5 Datos impactantes Casos de dinero de Dukun en Kudus: ¡Pérdida de víctimas Rp140 millones!



Sin embargo, la promesa era solo una tontería. Cuando se abrió la maleta, en lugar de dinero, la víctima lo encontró almohada y ropa de cama en él.

«A la víctima se le prometió que la maleta estaría llena de dinero, pero el contenido era solo almohadas y cubiertas de cama», dijo Bima.

El caso se reveló después de que seis víctimas informaron con una pérdida total de cientos de millones de rupias. Cuando la policía allanó la unidad de apartamentos el 10 de septiembre de 2025, el padre entró en pánico e intentó tirar la hoja de dólar falsa al baño.

«El sospechoso había quitado la evidencia al baño para eliminar las huellas», dijo Bima.

La policía confiscó 88 dólares estadounidenses falsos de USD 100, 32 piezas de Rupiah de RP100 mil para RP falso. 100,000, así como equipos rituales en la ubicación. El padre no actuó solo. Fue asistido por el sospechoso W (45) que jugó un papel en la preparación de dinero falsificado como parte de los trucos rituales.

«Ambos han sido nombrados sospechosos y detenidos. Fueron acusados ​​bajo el Artículo 36 junto con el Artículo 26 de la Ley Número 7 de 2011 sobre la moneda, o el Artículo 378 del Código Penal», dijo.