Promesa de Sri Mulyani No hay nuevos impuestos

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani Indrawati se aseguró de que no hubiera planes para el tipo de tipo impuesto Solo en un esfuerzo por seguir un aumento en el objetivo de ingresos fiscales del 13.5 por ciento en el borrador del presupuesto estatal (Rapbn) 2026.

«La política sigue siguiendo las leyes existentes, como el HPP (armonización de las regulaciones fiscales) y las de otras leyes. Entonces, ¿hay un nuevo impuesto?

Los ingresos fiscales del próximo año están dirigidos a RP2,357.7 billones. Sri Mulyani confirmó que este número era bastante alto y ambicioso.

Para impulsar los ingresos fiscales, en lugar de buscar nuevas absorciones de exteriores, Sri Mulyani se dirigirá más a las reformas internas, como el uso de Coretax y la sinergia del Ministerio/Intercambio de Datos Institucionales (K/L).

«Se intensificará cada vez más. Porque vemos espacio para mejorar entre Tercero, ingresos estatales, así como con ministerios/instituciones. Es por eso que la reunión se intensifica cada vez más para que todos los datos que obtenemos son la precisión y el tiempo es más preciso «, dijo Sri Mulyani.

Además, Sri Mulyani también reformará los sistemas de recolección de transacciones digitales y extranjeras; Programa conjunto en análisis de datos, supervisión, inspección, inteligencia y cumplimiento fiscal; Además de proporcionar incentivos de poder adquisitivo, inversiones y aguas abajo.

Agregó que el aumento de impuestos también consideró el objetivo de crecimiento económico del 5,4 por ciento y la inflación del 2.5 por ciento en el proyecto de presupuesto estatal de 2026.

«Esa es la flotabilidad (elasticidad de los ingresos para el PIB, rojo) solo es casi cerca del 7-9 por ciento. Por lo tanto, el esfuerzo de extracto es de alrededor del 5 por ciento a través de varios pasos», dijo el ministro.

Además de aumentar los objetivos de ingresos, el gobierno también estableció un objetivo de relación de relación fiscal más alta, que es el 10.47 por ciento del producto interno bruto (PIB). En comparación, el índice de impuestos en 2023 fue de 10.31 por ciento, 2024 al 10.08 por ciento y 2025 proyecciones del 10.03 por ciento.

Además de los ingresos fiscales, el gobierno también impulsará la aduana y los ingresos de impuestos especiales destinados a crecer un 7,7 por ciento a RP334.3 billones. Por lo tanto, los ingresos fiscales en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 se establecieron en RP2,692 billones o crecieron 12.8 por ciento.

Mientras tanto, los ingresos estatales no contax (PNBP) se dirigen a RP455 billones o corregen el 4,7 por ciento de las perspectivas 2025.

Por lo tanto, los ingresos estatales se dirigen a RP3,147.7 billones o crecen 9.8 por ciento. La relación de ingresos está dirigida al 12.24 por ciento en el proyecto de presupuesto estatal de 2026. (Hormiga)