Promesa de eliminar la tierra de la tierra indonesia, Prabowo aumenta himbara haciendo esto

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subiantoenfatizando su compromiso de erradicar la práctica de los prestamistas o tiburón de préstamo que ha estado cargando a las comunidades rurales. Prabowo reveló la estrategia principal del gobierno a través del fortalecimiento Cooperativa roja y blanca en aldeas y Kelurahan.

Leer también: PRABOWO: ¡No debería haber personas que tomamos prestada dinero a los prestamistas!



«Encendemos la economía del pueblo a través del fortalecimiento de las cooperativas de las aldeas, Kelurahan Merah Putih. Nuestras aldeas están construidas, nuestras cooperativas son ampliamente reconocidas, nuestras micro pequeñas y medianas empresas están facultadas y cultivamos tecnología local», dijo Prabowo cuando dan un discurso estatal el viernes de 1525.

El gobierno está apuntando al desarrollo independiente de las aldeas y fortalecer a las MIPYME a través de la cooperación mutua y la aplicación de la tecnología del pueblo. En la actualidad, ya hay 80 mil cooperativas de Village y Kelurahan Merah Putih que están listas para facilitar el acceso público a las necesidades básicas, logística, fertilizantes, servicios financieros.

Leer también: Prabowo enfatizó que Indonesia sigue siendo un país sin bloqueo: no queremos la guerra





Ilustración de deuda Foto : www.freepik.com/free-vector

Prabowo enfatizó que no debería haber más personas atrapadas por préstamos con altas tasas de interés de los prestamistas.

Leer también: Prabowo Promesa de erradicar el ‘tiburón de préstamo’ a través de los Kopdes rojos y blancos, el objetivo de la economía de la aldea Bangkit



«Eliminaremos los tiburones de préstamos de la tierra indonesia», dijo.

Como un paso concreto, Prabowo instruyó a Bumn Banks Incorporated en la asociación bancaria estatal (Himbara) para preparar crédito flores inferiores a través de estas cooperativas. Este esquema es un nuevo enfoque para revivir la economía de la aldea, reduciendo la complicada cadena de distribución de la logística, la creación de empleo y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

«La economía regional vencerá a la independencia rápida y regional fortalecerá aún más la unidad y la independencia de la nación», dijo Prabowo cerrando su discurso.

Se considera que este paso reduce la dependencia de la comunidad hacia fuentes de financiación informales, al tiempo que crea un ecosistema económico de la aldea más saludable y sostenible. El gobierno es optimista de que el fortalecimiento de las cooperativas y el financiamiento barato serán la clave para acelerar el empoderamiento económico de las personas.