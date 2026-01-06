Proliga 2026, Megawati Cs listo para llevar al Jakarta Pertamina Enduro a defender el título de campeón

VIVA – Equipo de voleibol femenino Yakarta Pertamina Enduro (JPE) presentó oficialmente la composición del equipo para enfrentar Proliga 2026 con el objetivo de defender el título del campeonato. La preparación del equipo se llevó a cabo reuniendo una fuerza que combinaba jugadores experimentados, jugadores extranjeros y varios nombres clave de selecciones nacionales.

Lea también: Fortalecido por dos de los mejores jugadores europeos, Jakarta Electric PLN da la bienvenida a una nueva era y está listo para sacudir la Proliga 2026



El JPE afrontará la temporada de competencias 2026 con 19 jugadores, la mayoría deportistas locales. Un total de 17 jugadores provienen del país, mientras que las dos plazas de jugadores extranjeros las ocupan Iana Shcherban y Wilma Salas. Se espera que esta composición pueda mantener la estabilidad del juego del equipo en medio de la intensa competición de la Proliga.

El subdirector principal de PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, evaluó que la presencia de la JPE en la Proliga no sólo está orientada a los resultados finales, sino también a contribuciones consistentes al deporte nacional.

Lea también: Sexto día de los SEA Games 2025: acciones de Megawati Hangestri y Rizki Juniansyah en el centro de atención



«La esperanza es que el equipo de voleibol femenino JPE pueda llevar el nombre de Pertamina en todo el archipiélago. Para Pertamina no se trata sólo de convertirse en campeona, sino de contribuir al deporte en Indonesia», dijo Oki.

JPE todavía depende de varios jugadores principales con muchas horas de juego. Un nombre que vuelve a estar en el centro de atención es Megawati Hangestri Madre Tierra. El atleta principal de la selección de Indonesia ha regresado para fortalecer al JPE después de haber comenzado su carrera en la Proliga con este club.

Lea también: La ropa tradicional indonesia colorea el desfile de Indonesia en la ceremonia de apertura de los SEA Games 2025



«El equipo preparado es extraordinario, una de las estrellas internacionales es Megawati Hangesti Pertiwi, que es el orgullo de Indonesia y ahora regresa para fortalecer el Jakarta Pertamina Enduro», añadió Oki.

Megawati admitió que tenía un vínculo emocional con el equipo que se hizo famoso en las competiciones nacionales de voleibol. Considera su regreso a JPE como parte de un viaje profesional en curso.

«Este equipo es muy especial para mí. Aquí comencé mi viaje en la Proliga 2015, cuando este equipo todavía se llamaba Jakarta Pertamina Energi. Por eso, cuando surgió la oportunidad de regresar, sentí que era la decisión correcta», dijo Megawati.

Además de centrarse en la competición, JPE también está planificando una agenda de concienciación social durante la Proliga 2026. Una de las actividades que se llevarán a cabo es la entrega de ayuda en forma de 500 paquetes de material escolar a los niños afectados por las inundaciones en el norte de Sumatra cuando el equipo compita en Medan a mediados de enero.