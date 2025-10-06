Projeto Paradiso y Embatur lanzan ventas de ventas Screenbrasil

Río de Janeiro, Brasil – Proyecto paradisoUna iniciativa filantrópica que apoya el sector cinematográfico brasileño del Instituto Olga Rabinovich, y AburridoLa Junta de Turismo brasileño está uniendo fuerzas para lanzar una iniciativa para promover la distribución internacional de películas realizadas en el país líder de América del Sur. El programa, titulado ScreenBrasil con una «S» puntiaguda, ofrecerá apoyo a la distribución de tres películas de ficción nacionales producidas en 2024 y 2025.

La iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer la imagen del país en el extranjero y atraer a la industria extranjera al promover la industria cinematográfica brasileña, es el resultado de un acuerdo de cooperación técnica y financiera entre las dos organizaciones. El anuncio de la asociación tendrá lugar durante el Festival de Cine de RíoEl Riomarket del brazo de la industria el 6 de octubre. El 22 de octubre, las regulaciones se presentarán con más detalle durante la apertura del Encontro de Ideias en el Festival Internacional de Cine de São Paulo.

El anuncio de las películas seleccionadas está programado para abril de 2026, luego del período de presentación que se extiende de enero a marzo. Las películas seleccionadas recibirán US $ 15,000 para la distribución internacional. Estos fondos se pueden utilizar para subtitulación, marketing internacional, relaciones de prensa y otras iniciativas de promoción y distribución. Se reunirá un comité técnico especializado para elegir las películas participantes.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, señaló que Screenbrasil es «parte de la estrategia de la agencia de reconocer a la industria audiovisual como una herramienta para la promoción del turismo internacional».

«Este proyecto es la culminación de una estrategia iniciada durante nuestra tenencia en Embratur, que reconoce a la industria audiovisual como un vector estratégico para promover Brasil internacionalmente», agregó. «Entendemos que las películas, series, documentales y otros productos audiovisuales pueden funcionar como poderosas exhibiciones de lo mejor que nuestro país tiene para ofrecer y generar interés en experimentar a Brasil en persona».

Freixo señaló que la iniciativa «busca llegar al público internacional con obras que resalten nuestra calidad y talento cinematográfico y retraten nuestras historias, diversidad y creatividad», enfatizando cómo Brasil está «experimentando actualmente un período de gran visibilidad para su cine en el extranjero».

«También tenemos ejemplos de países como España, Portuga y Corea del Sur, que han establecido la industria audiovisual como un sector estratégico clave para promover su poder blando. Más que eso, los estudios muestran que aproximadamente 80 millones de turistas de todo el mundo eligen destinos influenciados por las producciones audiovisuales», agregó el presidente de Embratu.

Antes del inicio del Festival de Cine de Río de este año, Variedad Habló con el alcalde de Río, Eduardo Paes, quien se hizo eco de Freixo para alabar el gran momento de Brasil para el cine mientras señalaba cómo Río es actualmente una de las ciudades más populares del mundo para el cine. Según la Comisión de Cine de Río, Rio organizó un récord de 8,782 días de filmación para 505 producciones en 2024. De los 505, dijo, 27 fueron producciones internacionales, que representa 748 días de filmación, un 100% de repente sobre 2023.

Projeto Paradiso ha hecho que la inversión en la exposición internacional sea una prioridad estratégica central. «Desde 2019, hemos ofrecido apoyo a la presencia de más de 150 películas y proyectos en los principales festivales y mercados internacionales a través del programa Brasil No Mundo (Brasil in the World)», dijo Rachel Do Valle, directora del programa de la Institución Filantrópica. «Ahora, estamos dando un paso adelante, buscando ampliar las ventanas de lanzamiento para las producciones brasileñas de todo el mundo. Nuestro objetivo es expandir las posibilidades para que el público internacional se conecte con el cine brasileño, fortaleciendo así nuestra industria».