‘Project Runway’ renovado para la temporada 22

Disney ha renovado”Pista del proyecto”para la temporada 22, que debutará en 2026 en Hulu, Disney+ y Freeform.

Heidi Klum volverá a presentar y juzgar el concurso de pasarela, acompañada por el mentor Christian Siriano y los jueces Law Roach y Nina García.

La temporada 21 de este año fue la primera en estrenarse bajo el paraguas de Disney después de que el programa oscilara entre Bravo y Lifetime desde su debut en 2004. También marcó el regreso de Klum después de una pausa de cinco temporadas y dio la bienvenida al famoso estilista Roach al panel de jueces.

Disney también actualizó la serie con desafíos temáticos de Mouse House (como un episodio de Princesa contra Villano) y cameos de las estrellas de “Abbott Elementary” Lisa Ann Walter y Chris Perfetti. La temporada 21 coronó a Veejay Floresca como ganador.

“Project Runway” es una producción de Spyglass Media Group y Alfred Street Industries. Gary Barber y Sean Hoagland son los productores ejecutivos de Spyglass. Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, Michael Rucker y San Heng son productores ejecutivos de Alfred Street Industries. Klum, Siriano y García también son productores ejecutivos.

“Project Runway” debutó en 2004 con el presentador Klum y el mentor Tim Gunn. Ambos dejaron “Project Runway” en 2018 para dirigir su propio concurso de moda, “Making the Cut”, en Amazon Prime Video. Karlie Kloss asumió las funciones de presentadora de “Project Runway” durante las próximas dos temporadas, con el ganador de la temporada 4, Christian Siriano, como mentor. Para las temporadas 19 y 20, Siriano reemplazó a Kloss y cumplió una doble función como anfitrión y mentor.

A la serie de telerrealidad se le atribuye el lanzamiento de las carreras de diseñadores como Siriano, Austin Scarlett, Leanne Marshall, Irina Shabayeva, Michael Costello y Bishme Cromartie, entre otros.