Project Pop Ready to Rock Surabaya, la nostalgia del pop de los 90 colorea la víspera de Año Nuevo

Surabaya, EN VIVO – La víspera de Año Nuevo en Surabaya se sentirá diferente. No son sólo fuegos artificiales y cuentas atrás, también está lleno de risas, cantos y… nostalgia La era de los 90 juntos. Proyecto popun legendario grupo de música pop de comedia indonesia cuyas obras aún se recuerdan de generación en generación.

Este año, The Westin Surabaya presenta una gala y espectáculo en vivo de Nochevieja con el tema «Pop the 90s», que presenta una sensación alegre y nostálgica del pasado. Project Pop fue la estrella principal, aportando energía distintiva, humor inteligente y canciones icónicas como Dangdut Is the Music of My Country, Remember Today y la eterna Bukan Superstar.

Noche de Nostalgia y Risas a lo Project Pop

Como ícono de la comedia pop indonesia, Project Pop no solo presenta música, sino también entretenimiento escénico atractivo, teatral y lleno de interacción. Esta armonía de comedia y nostalgia es un atractivo para audiencias de varias generaciones, desde aquellos que crecieron con TVRI y MTV Indonesia, hasta la generación más joven que conoció Project Pop a través de aplicaciones musicales y redes sociales.

La presencia de Project Pop en esta celebración de Nochevieja confirma también que la música y el humor son lenguajes universales que unen a familias, amigos y parejas en un ambiente cálido y alegre.

Además de Project Pop, el escenario también estará amenizado por Jam or Jet, Pentakustik, Last Minute Dance Crew, así como una serie de estrellas invitadas que enriquecerán la atmósfera de la época de los 90 con un toque moderno.

Emoción de Año Nuevo al estilo Surabaya

El evento se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2025 en The Westin Grand Ballroom and Convention Center y presentará música en vivo, magníficas representaciones teatrales, elegantes buffets, premios y un espectacular espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de Surabaya.

El gerente general de The Westin Surabaya y Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, Denny Ristyanto, dijo que este concepto se presentó para presentar una celebración emocionante y nostálgica que se pueda disfrutar en familia.

“’Pop the 90s’ será una noche llena de risas, música y unión, la manera perfecta de recibir el nuevo año con mucha energía y vibraciones positivas”.