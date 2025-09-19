Prohibido entonces permitido por Donald Trump

Washington DC, Viva -Lazo Tiktok En los Estados Unidos (EE. UU.). La aplicación de video chino ha pasado un largo viaje desde que se lanzó, comenzando por ser bloqueada en Indonesia en 2018 hasta que se amenaza con cerrarse en los Estados Unidos.

Ahora, Tiktok, muy probablemente, canceló en los Estados Unidos después del presidente Donald Trump Casi llegando a un acuerdo con un inversor local que se hará cargo de la propiedad de la aplicación de tecnología de bytedance.

Citando el sitio ReutersEl viernes 19 de septiembre de 2025, la versión inicial de Tiktok, Douyin, se lanzó oficialmente en el mercado nacional en 2016, antes de presentarse a nivel mundial un año después.

En 2018, Bytedance Technology adquirió oficialmente aplicaciones estadounidenses, Flipgram, así como la popular aplicación de sincronización de labios musical.ly. La integración con musical.ly alienta a Tiktok a extenderse al mercado internacional, incluida Indonesia.

Sin embargo, en el mismo año, el gobierno a través del Ministerio de Comunicación e Información (Kemenkominfo) había bloqueado a Tiktok porque se consideraba que contenía contenido pornográfico, blasfemia y otro contenido negativo.

La prohibición solo duró una semana, después de que Tiktok se comprometió a eliminar contenido problemático y abrió una oficina representativa en Jacarta.

La popularidad de Tiktok continúa aumentando. En 2019, su descarga global había penetrado mil millones de veces, y un año después aumentó a 2 mil millones.

Sin embargo, junto con ese crecimiento, esta aplicación comenzó a obtener una supervisión estricta en varios países.

India, por ejemplo, prohibió a Tiktok en 2020 por razones de seguridad nacional después de enfrentamientos en la frontera con China.

Luego, los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump también prestaron gran atención, con temores de los datos de los usuarios a los que el gobierno de Beijing podría acceder.

En agosto de 2020, incluso firmó una orden ejecutiva que prohibió las transacciones con la tecnología de byte, mientras se instó a que la operación de Tiktok en los Estados Unidos se desviara a los propietarios locales.

Varias compañías de tecnología estadounidenses, incluidos Microsoft y Oracle, se incluyeron en la discusión para comprar el negocio de Tiktok en los Estados Unidos.

Aunque las negociaciones son prolongadas, la tecnología de byteyance ha logrado mantener sus operaciones, mientras se enfrenta a diversas demandas e investigaciones relacionadas con la protección de los datos de los niños.

En el siguiente período, la presión sobre Tiktok es cada vez más fuerte. La administración del presidente de EE. UU. Joe Biden en 2024 firmó una ley que requiere la tecnología de bytedance para vender activos de Tiktok en los EE. UU. A más tardar en enero de 2025, o la solicitud se prohibirá de las tiendas de aplicaciones y los servicios de Internet en la tierra del tío Sam.

Tiktok se perdió de la App Store y Google Play en los EE. UU. En enero de 2025, pero un día después regresó a activo después de que Donald Trump, que fue elegido como presidente, dijo que proporcionaría una salida para la solicitud.

Desde entonces, la fecha límite se ha extendido repetidamente hasta finalmente a mediados de septiembre de 2025, los gobiernos estadounidenses y chinos llegaron a un acuerdo inicial en las negociaciones en Madrid, España.

Los dos países acordaron desviar la propiedad de Tiktok en los Estados Unidos a los inversores locales, que se anunciará oficialmente después de que Trump y el presidente chino Xi Jinping hablaran directamente.

Donald Trump hizo hincapié en que Tiktok no estaría cerrado en los Estados Unidos, y la fecha límite de ventas se extendió hasta el 16 de diciembre de 2025. Teniendo alrededor de 170 millones de usuarios en los Estados Unidos, Tiktok hasta ahora se ha evitado con éxito la amenaza de cierre.