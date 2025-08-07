Prohibido de Dikdasmen y el DPR, aquí hay 8 hechos sorprendentes que rara vez son conocidos por los padres

Yakarta, Viva – Juego en línea RaBlox en medio del foco nacional. Después de que el Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Abdul Mu’ti prohibió oficialmente a los estudiantes jugar a Roblox, ahora fue el turno de la Comisión I RPD RI instó al Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) para bloquear el juego.

Leer también: Hay muchas escenas de violencia, el DPR insta a Komdigi bloqueando a Roblox: ¡el futuro de los niños puede dañarse!



Ministro de educación Y el DPR considera que Roblox contiene muchas escenas de violencia, lenguaje duro y sistemas de transacciones no amigables con el hijo, que pueden tener un impacto negativo en su crecimiento y desarrollo.

«Estamos preocupados por los niños masivos que tocan Roblox que muestra muchas escenas violentas», el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I Syamsu Rizal, jueves 7 de agosto de 2025 fue citado por TVOnews.com.

Leer también: Lágrimas en la sesión: el acusado se negó con orgullo a arrastrar el nombre de Budi Arie en el caso de Judol Kominfo



«No dejes que el futuro de los niños se dañe porque está el juego», dijo el político de PKB.

Entonces, ¿qué hizo que Roblox se considerara peligroso y digno de ser bloqueado? Aquí hay 8 hechos asombrosos sobre preguntas de Roblox que los padres y los educadores deben saber:

Leer también: El palacio hablaba el destino del juego de Roblox: si hay un elemento de violencia, se puede bloquear



1. No solo un juego, sino que el mundo virtual es ilimitado

Roblox no es solo un juego, sino una plataforma donde millones de usuarios hacen y juegan más de 40 millones de juegos hechos por la comunidad. Desde simulaciones de la escuela hasta la guerra, se puede hacer todo, incluidos aquellos que no son factibles para los niños.

2. Gratis para jugar, pero lleno de transacciones de Robux

Aunque se puede jugar de forma gratuita, Roblox depende de Robux, una moneda virtual que se puede comprar con dinero real. Los niños a menudo tienen la tentación de comprar artículos cosméticos, piel e incluso acceso a ciertos juegos. Muchos padres son engañados porque no saben que sus hijos han estado comprando millones de rupias.

3. Mucho contenido violento y no para niños

Algunos juegos en Roblox contienen escenas de lucha, disparos, sangre, con palabras duras. No todo este contenido se filtra, especialmente si el juego es realizado por otros usuarios irresponsables.

4. La supervisión de contenido todavía está suelta

No todos los juegos que al airean en Roblox a través de un estricto proceso de moderación. Como resultado, los juegos con elementos de violencia, horror extremo o incluso elementos sexuales pueden escapar y jugar por niños.

5. Las características de chat pueden ser una brecha de peligro

La función de chat en el juego abre las oportunidades de los niños para conectarse con extraños. Esta es una gran brecha para los riesgos de aseo en línea, el fraude e incluso la explotación, como ha sucedido en varios países.

6. Nunca se ha asociado con el lavado de dinero

Debido a la apertura del sistema económico en Roblox, en 2023 apareció un informe sobre el abuso de Robux por el lavado de dinero por parte de los ciberdelincuentes. Esto hace que la preocupación por la seguridad sea aún mayor.

7.

Sin duda, Roblox también ha dado a luz a muchos desarrolladores jóvenes ricos de hacer juegos. Sin embargo, por otro lado, esto en realidad hace que muchos niños se sientan tentados a crear cualquier juego por dinero sin prestar atención al impacto en otros jugadores.

8. Había sido bloqueado en varios países

Debido a que se considera que contiene contenido que no es apropiado o demasiado libre, Roblox fue bloqueado en varios países, como los EAU y China.

En China, por ejemplo, esta plataforma estaba presente bajo el nombre de «Luobu», pero se detuvo solo después de unos meses. «Roblox China es ‘efectivo apagado’ después de un breve experimento», escribió TechCrunch a principios de 2022.

¿Por qué los padres tienen que estar atentos?

Roblox perfecciona la creatividad y la colaboración. Pero si no se monitorea de cerca, este juego puede ser una entrada al mundo digital que no está de acuerdo con la edad, especialmente con el contenido que puede cambiar en cualquier momento porque proviene de una comunidad global.

Como se citó de CNN Health, la psicóloga infantil Dra. Sarah Domoff de la Universidad Central de Michigan explicó que los niños tienden a no poder distinguir entre fantasía y realidad, por lo que es muy vulnerable a ser influenciado por el contenido digital que contiene elementos de violencia y sexual.

«Los niños a menudo no pueden distinguir entre fantasía y realidad. Son muy vulnerables a la influencia de los medios digitales, especialmente si el contenido contiene elementos de violencia o sexual», dijo la Dra. Sarah Domoff, psicóloga clínica infantil de la Universidad Central de Michigan fue citado de CNN Health.

Con la prohibición del Ministerio de Educación y Centro y Presión de la Comisión I de la Cámara de Representantes I, es probable que Komdigi considere las medidas de bloqueo, o al menos llevar a cabo restricciones de contenido en este juego en Indonesia.