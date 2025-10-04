Prohibición del artículo sobre las ventas aprobadas, a pesar de que los comerciantes protestaron

Yakarta, Viva – Plan regional regional del área del plan de verificación sin Cigarrillo (Raperda Ktr) cosechar protestas de varios círculos, incluido el comerciante.

Juzgan, muchos capítulo-Los artículos en la regulación son onerosos para los comerciantes. A partir de la aplicación de la zonificación de la prohibición de las ventas de cigarrillos de 200 metros de la unidad educativa y el patio de recreo infantil.

Luego, la prohibición de las ventas de cigarrillos minoristas, la necesidad de la propiedad de los permisos de ventas para expandir la prohibición del patrocinio y los eventos.

Las protestas y los rechazos de los comerciantes fueron entregados en la acción en el área de Tugu Tani y frente al edificio DKI Jakarta DPRD. Parecían desplegar las pancartas de rechazo cuyos contenidos:

«DKI Jackarta DPRD Niños con un pequeño comerciante de capital, KTR Reglatlion Nil Justice, los votos de los comerciantes son ignorados».

«Innalillahi wa inna ilaihi Rojiun, también creció sobre la muerte de la conciencia y la preocupación del DKI Jakarta DPRD y la oficina de salud para el destino de pequeños comerciantes».

Panso Mantener el artículo

Aunque cosechando muchas protestas de los comerciantes, el Comité Especial (Pansus) del DKI Yakarta DPRD KTR Raperda continúa pasando varios artículos de prohibición de ventas en el reglamento.



Vicepresidente del Comité Especial de KTR Raperda, Suhaimi

Vicepresidente del Comité Especial de KTR Raperda, Suhaimi, dijo que el proceso finalización Continúe continuando a pesar de la protesta sin esperar el tiempo adicional dado por el liderazgo de DPRD.

«Por ejemplo, por ejemplo, los dos días están terminados, está terminado. Todavía se nos da un mes, pero si hoy está terminado hoy, se terminará, si mañana se termina mañana», dijo.

Suhaimi dijo que la adición en ese momento era solo para la finalización técnica, no reabrir la discusión sustancialmente. Hizo hincapié en que la discusión del borrador de la regulación se había completado hasta el Artículo 26. Sin embargo, todavía había una serie de mejoras editoriales que tuvieron que ser armonizadas.

«Hay cosas editoriales, todavía estamos complacientes. No hay cosas cruciales, pero aún escuchamos aportes de los miembros del consejo», dijo.

Por otro lado, los representantes de la facción PDIP, Jhonny Simanjuntak, en realidad mostraron una actitud diferente al aceptar las aspiraciones de los comerciantes y prometieron luchar por el sonido del rechazo de los comerciantes.

Jhonny aceptó la declaración de una declaración conjunta con el rechazo de los comerciantes de DKI de Yakarta sobre la regulación regional DKI Jakarta KTR en la oficina de DPRD DKI Jakarta. La petición fue entregada por la lucha de la Asociación de Vendores callejeros (APKLI) y la Comunidad Warteg Nusantara (Kowantara).