Prohibición de canciones en el evento de boda que muestra regalías

Yakarta, Viva – Ministro de derecho (Menkum) Supratman Andi Agtas mencionó la proyección a en el evento boda u otras actividades no comerciales no se imponen realeza.

«Nada, si no hay boda», dijo Supratman en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes por la noche, 18 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en que la aplicación de regalías solo se usaba para proyecciones de canciones o música en espacios públicos comerciales, uno de los cuales era un café.

Por lo tanto, dijo, el dueño del café tiene regalías para pagar regalías cuando tocan la canción en sus esfuerzos.

Aun así, el Menkum enfatizó que la proyección de canciones o música en el café no debería cargar a las MISMES, por lo que el gobierno escucharía a todas las partes relacionadas con la aplicación de regalías.

«El gobierno tampoco es ciego. El punto no es ciego en el sentido, seguramente escucha a todas las partes», dijo.

Además, dijo que la imposición de regalías a los empresarios no solo estaba obligado por la ley (ley) número 28 de 2014 sobre los derechos de autor, sino también la Convención de Berna sobre la protección del arte y la literatura.

Se explicó que la convención se aplica internacionalmente, que fue aprobada en Bern, Suiza en 1886.

La Convención requiere que sus países miembros protejan los derechos de autor de los creadores de otros países que también son miembros de la Convención, como si fueran sus propios ciudadanos.

«Eso se aplica internacionalmente y esto ha sido hace mucho tiempo, no artículos nuevos», dijo el ministro.

Anteriormente, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Ahmad Sahroni consideró el discurso de la música indonesia Wahana (WAMI) para recolectar regalías si tocan o cantan canciones comerciales en una boda propensa a una matanza en práctica de la facturación.

También consideró que el discurso no estaba de acuerdo con el espíritu de protección legal para la comunidad.

«Si este es el camino, veo que este discurso de la realeza musical está divagando cada vez más. Todos los sectores quieren ser usados, incluso una fiesta de bodas que claramente no es comercial. Esto ha sido increíble y es muy pesado para la comunidad», dijo Sahroni en su declaración en Yakarta, viernes de 1525. (Ant) (Ant)