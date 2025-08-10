Programe y vincule la transmisión en vivo Super League hoy, Persija Jackarta desafía a Persita Tangerang

Domingo 10 de agosto de 2025 – 15:06 Wib
Yakarta, Viva – Súper liga 2025/26 nuevamente presentó un partido emocionante el domingo 10 de agosto de 2025. Se reproducirán dos partidos y todos se pueden ver directamente en la transmisión de Indosiar y en vivo a través de un video.
Programa y enlace de transmisión en vivo Super League 10 de agosto de 2025
Bali United FC vs Persik Kediri
Inicio: 15.30 WIB
Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar
Transmisión en vivo: innosiar
Enlace de transmisión en vivo
Perseguidor Yakarta vs. Persita Tangerang
Inicio: 19.00 Wib
Estadio Internacional de Yakarta (JIS)
Transmisión en vivo: innosiar
Enlace de transmisión en vivo
Vista previa del partido
Bali United FC vs Persik Kediri
Bali United confía en el poder del hogar y el apoyo de Semeton Dewata para asegurar puntos completos en el partido de apertura. Su nuevo delantero extranjero está listo para ser un diferenciador, mientras que Persik Kediri está decidido a robar puntos a través de un contraataque rápido que se convirtió en el pilar la temporada pasada.
PERSIJA JAKARTA VS Persita Tangerang
Persija, que estaba en el entrenador de la marca, trajo una misión de inicio perfecta en casa. La línea de ataque de Kemayoran Tigers llena de jugadores experimentados, además del apoyo total de Jakmania. Sin embargo, Persita vino con confianza, confiando en la composición de jugadores jóvenes que estaban llenos de entusiasmo por molestar al anfitrión.
Con estos dos partidos de apertura, se cree que la Super League 2025/26 presenta inmediatamente el drama y la alta tensión desde la primera semana.
