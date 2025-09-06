Programe un auto sim alrededor de Yakarta y South Tangerang el domingo 7 de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Se requiere que cada usuario de vehículos motorizados traiga una licencia de conducir o SIM. Esta tarjeta de identidad es válida durante cinco años, y cuando expire, debe extenderse.

La extensión se puede hacer en uno de los autos SIM móviles, que por la policía metropolitana de Yakarta se proporciona a los residentes de Yakarta.

En este día, domingo 7 de septiembre de 2025, un horario de servicio de SIM itinerante solo está disponible en dos regiones para DKI Yakarta.

Reportado por Viva de la página de la Policía Nacional de Korlantas, la primera ubicación es en Jalan Raden Inten, East Yakarta, precisamente al lado de McDonalds Duren Sawit.



Ilustración móvil de coche sim

Mientras tanto, la ubicación del segundo auto SIM móvil está en Jalan Panjang, frente a BJB Kebon Jeruk, West Yakarta. Los dos autos sirvieron una extensión del período de validez SIM hasta 12.00 WIB.

Especialmente para los propietarios de vehículos en el área de South Tangerang, en estas vacaciones se proporciona el automóvil SIM móvil en el Sector Giant Bintaro 7.

Simmering Service solo sirve solo las aplicaciones de extensión SIM A y C, que se pueden hacer antes de que salga el tiempo.

Los requisitos para extender SIM A o C son una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del SIM antiguo y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud.

La tarifa de extensión, de acuerdo con el número 60 de PP de 2016 con respecto a los ingresos estatales que no son de taxis, es RP. 80 mil para la extensión SIM A y RP. 75 mil para el Sim C.

Para obtener información, sobre el día laboral del automóvil SIM móvil proporcionado por la Policía Metropolitana de Yakarta, hasta cinco unidades. La ubicación se extiende en cada región, comenzando desde East Yakarta, West Yakarta, North Yakarta y South Yakarta.