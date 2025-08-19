Programe Sim Car Mobile Yakarta, Bandung, Bogor, Bekasi miércoles agosto de 2025

Yakarta, Viva – El permiso de conducción o SIM se convierte en uno de los documentos que siempre deben transportarse mientras operan vehículos en la carretera.

Leer también: Programa para la ubicación del SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el martes 19 de agosto de 2025



Este documento tiene tiempo, y cuándo se extenderá a uno de los autos SIM circundantes proporcionados por Polda Metro Jaya.

Reportado por Viva de la página de la Policía Nacional Korlantas, miércoles 20 de agosto de 2025, para aquellos en el área central de Yakarta, pueden venir a la oficina de correos de Banteng Field.

Leer también: Programe SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 18 de agosto de 2025



Un automóvil SIM móvil estaba estacionado en el Grand Cakung Mall, que sirvió al SIM que extendió a los residentes de East Yakarta. El próximo auto SIM móvil está en el campus de la trilogía de Kalibata, que se encuentra en el sur de Yakarta.

Leer también: Programa Sim Car Mobile Yakarta, Bogor, Bandung, Bekasi Sábado 16 de agosto de 2025



Las últimas dos unidades están en Citraland Mall para los residentes de West Yakarta. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta 14.00 WIB.

Para los residentes de Bandung que necesitan encargarse de la extensión del período de validez SIM, pueden visitar uno de los dos autos SIM móviles que hoy están estacionados en ITC Kebon Kelapa y Ubertos. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta que termine.

Los residentes de Bekasi, cuyos períodos de validez se agotarán pronto, pueden extender el período de validez en un automóvil SIM móvil estacionado en el centro comercial Metropilitan Bekasi. No olvide tomar el número de cola primero, porque la cantidad es limitada. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta 10.00 WIB.

La gestión de la extensión del período de validez de Bogor Sim SIM hoy se puede hacer en un automóvil SIM móvil estacionado en el BTW Mall. El tiempo de servicio comienza a las 09.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

El servicio SIM solo sirve a la aplicación de extensión SIM A y C, que se puede hacer antes de que salga el momento.

La condición es una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del antiguo SIM y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud. La tarifa de extensión es IDR 80 mil para la extensión Sim A e IDR 75 mil para la extensión SIM C.